3 xe đầu kéo 'khủng' chạy qua cùng lúc, cây cầu 45 tuổi đổ sập 07/10/2025 10:02

(PLO)- Cây cầu Piggatan (Philippines) 45 năm tuổi đổ sập khi ít nhất 3 chiếc xe đầu kéo chở quá tải, mỗi xe nặng gấp 3 lần trọng tải cầu, chạy qua cùng lúc.

Chiều 6-10, cây cầu Piggatan ở tỉnh Cagayan (Philippines) đã bị sập sau khi 3 xe tải, mỗi xe nặng gấp 3 lần trọng tải cầu, chạy qua cùng lúc, đài ABS-CBN đưa tin.

Quyền Bộ trưởng Công trình công cộng và đường cao tốc Philippines - ông Vince Dizon dẫn báo cáo ban đầu cho biết có 3 xe tải đầu kéo cùng lúc đi qua cầu Piggatan, mỗi xe nặng khoảng 50 tấn.

Trong khi đó, cầu Piggatan đã 45 năm tuổi và ở hai đầu cầu đều có biển báo quy định trọng tải cầu là 18 tấn. Do đó, nhận định ban đầu là xe chở quá tải làm sập cầu.

Cầu Piggatan 45 tuổi ở Philippines sập hôm 6-10 khi ít nhất 3 xe chở quá tải đi qua cùng lúc. Nguồn: X

Cảnh sát địa phương cho biết vụ sập cầu Piggatan xảy ra vào khoảng 4 giờ 45 phút chiều 6-10 (tức 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Một xe tải khác cũng có mặt tại hiện trường.

Vụ việc khiến 7 người bị thương. Tất cả đã được đưa tới bệnh viện.

Tới tối 6-10, các xe tải vẫn chưa được cẩu khỏi hiện trường vụ sập cây cầu Piggatan 45 tuổi. Ảnh: DAILY TRIBUNE

Thống đốc tỉnh Cagayan - ông Edgar “Manong Egay” Aglipay đã trực tiếp tới hiện trường và chỉ đạo sở giao thông tiến hành điều tra vụ việc. Ông Aglipay cho biết các tài xế điều khiển xe chở quá tải làm sập cầu có thể đối mặt các biện pháp trừng phạt.

Bộ Công trình công cộng và đường cao tốc Philippines tuyên bố “sẽ đưa ra khuyến nghị dựa trên kết quả đánh giá” vụ việc cầu Piggatan sập.