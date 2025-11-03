Dùng 25 toa tàu giữ cầu ở Huế, ngừng nhiều chuyến tàu vì nước lũ lên cao 03/11/2025 16:11

Chiều 3-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết do nước sông Hương (tỉnh Thừa Thiên - Huế) dâng cao, chạm đáy cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên. Vì vậy, lúc 14 giờ 10, ngành đường sắt đã điều đoàn tàu chở theo 25 toa xe đá hộc để giữ cầu.

Cùng thời điểm, ngành đường sắt tạm ngừng chạy các mác tàu SE1/2 xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn, SE19/20 xuất phát tại ga Hà Nội và Đà Nẵng trong ngày 3-11 để bảo đảm an toàn.

Đây là lần thứ hai trong mùa mưa lũ năm nay, ngành đường sắt phải thực hiện biện pháp giữ cầu đối với cầu Bạch Hổ. Trước đó, để bảo vệ công trình, ngành đã khẩn trương điều 19 toa xe chở đá, tổng trọng lượng gần 700 tấn, đặt án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Tàu hàng được điều ra để giữ cầu Bạch Hổ. Ảnh: CTV

Theo ngành đường sắt, việc điều tàu giữ cầu là giải pháp khẩn cấp thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn để bảo vệ các công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.

Ngoài cầu Bạch Hổ, đầu tháng 10, một đoàn tàu nặng khoảng 300 tấn cũng từng được điều động để giữ cầu tại Bắc Giang.