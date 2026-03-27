Nhiều xã, phường ở TP.HCM có khả năng bị cúp nước vào cuối tuần này 27/03/2026 10:57

(PLO)- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thông báo nhiều nơi ở TP.HCM có khả năng bị cúp nước do dừng vận hành Nhà máy nước Tân Hiệp để thực hiện công tác bảo trì sửa chữa định kỳ.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa thông báo sẽ tạm ngưng cấp nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm Hòa Phú. Do đó, nhiều phường xã ở TP.HCM có khả năng bị cúp nước vào cuối tuần này.

Người dân cần có kế hoạch dự trữ nước vào cuối tuần này. Ảnh: SAWACO

Theo SAWACO, trong thời gian ngưng nước để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa định kỳ sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực. Thời gian thực hiện dự kiến từ 21 giờ ngày 28-3 (thứ bảy) đến 5 giờ ngày 29-3 (chủ nhật).

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm các phường, xã sau: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Bình, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông.

Các xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng, Bình Chánh, Hưng Long.

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

SAWACO đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước. Đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu (việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian ngưng nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại Nhà máy nước Tân Hiệp).

SAWACO sẽ nỗ lực hoàn thành công tác bảo trì trên trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, xin thông báo đến các đơn vị để kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng.