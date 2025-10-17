TP.HCM: Một số phường, xã bị cúp nước vào cuối tuần này 17/10/2025 09:59

(PLO)- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa thông báo về việc dừng vận hành nhà máy nước Tân Hiệp để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết SAWACO sẽ tạm ngưng nước tại nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của nhà máy và trạm bơm nước thô Hòa Phú theo kế hoạch ngưng nước chủ động của các nhà máy nước trong năm 2025. Theo đó, nhiều phường ở TP.HCM có khả năng bị cúp nước vào cuối tuần này.

Thời gian ngưng nước sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Nhiều phường ở TP.HCM có khả năng bị cúp nước vào cuối tuần này. Ảnh: CTV

Cụ thể, thời gian có khả năng bị cúp nước dự kiến từ 21 giờ ngày 18-19 (thứ bảy) đến ngày 5 giờ ngày 19-10 (chủ nhật).

Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm các phường: Phú Định, Bình Đông. Xã: Bình Chánh, Hưng Long. Các khu vực nước yếu: Phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hoà, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng. Xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

SAWACO chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.

SAWACO sẽ nỗ lực hoàn thành công tác bảo trì trên trong thời gian sớm nhất/ Đồng thời, mong người dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng.