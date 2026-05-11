Chi tiết hướng tuyến metro số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước 11/05/2026 14:28

(PLO)- Tuyến metro số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước sẽ đi qua 22 phường, xã ở TP.HCM.

Mới đây, Tập đoàn Sovico đã có tờ trình gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM về phương án hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến của dự án metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Trong đó, dự án metro số 4 có điểm đầu tại Depot Đông Thạnh thuộc xã Đông Thạnh, TP.HCM. Điểm cuối tuyến tại ga Hiệp Phước thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Tuyến đi qua 22 phường xã, phường gồm: Đông Thạnh, Thới An, An Phú Đông, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Định, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Tân Hưng, Nhà Bè và Hiệp Phước.

Dự án có tốc độ thiết kế 120 km/h với đoạn đi cao và 90 km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến 43 km, bao gồm 18.2 km đoạn đi ngầm, 24.8 km đoạn đi trên cao. Toàn tuyến bố trí 30 nhà ga, bao gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao. Depot dự kiến tại 2 vị trí là tại xã Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Dự án dự kiến đầu tư theo theo phương thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất và kết hợp phát triển TOD. Thời gian thực trong vòng 5 năm sau khi được phê duyệt dự án đầu tư.

Dự kiến sẽ làm metro số 4 trong 5 năm. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi là Liên danh Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Thiết kế tàu điện ngầm Quảng Châu - Công ty TNHH Arup Việt Nam - Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (Liên danh GMDI-ARUP-TEDIS).

Tuyến đường sắt đô thị số 4 bắt đầu tại depot Đông Thạnh kết thúc tại ga Hiệp Phước. Tuyến chủ yếu đi theo các trục đường quy hoạch khu vực xã Đông Thạnh và Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - đường quy hoạch khu vực xã Hiệp Phước.

Dự kiến khoảng cách ga trung bình là 1,5 km, khoảng cách ga lớn nhất là 2,7 km và khoảng cách ga nhỏ nhất là 0,7 km.

Với nội dung trình nêu trên, Tập đoàn Sovico đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc xem xét chủ trì thẩm định và thực hiện các thủ tục liên quan báo cáo UBND TP.HCM phê duyệt về phương án tuyến, vị trí công trình chính trên tuyến metro số 4 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.