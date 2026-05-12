Nghi phạm sát hại vợ và con 2 tháng tuổi ở Tây Ninh đã tử vong 12/05/2026 12:20

(PLO)- Nghi phạm trong vụ sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện sau thời gian được theo dõi điều trị.

Trưa 12-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh xác nhận bệnh nhân Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh) đã tử vong vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày. Bước đầu, bệnh viện chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do tình trạng suy đa tạng diễn tiến nặng.

Trước đó, Phú bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Trong thời gian bị khống chế và phục vụ công tác điều tra, nghi phạm xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên được đưa đến bệnh viện để theo dõi, điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Hiện trường trước nhà của nghi phạm. Ảnh: LTCT

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 3-5, tại căn nhà của Phú ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công xảy ra án mạng. Thời điểm này, người dân sống gần hiện trường cho biết họ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Phú nên chạy đến kiểm tra.

Khi tiếp cận hiện trường, người dân bàng hoàng phát hiện Phú dùng dao tấn công vợ là chị ĐTT và con trai mới 2 tháng tuổi. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của Phú vào can ngăn cũng bị chém trọng thương.

Vụ việc gây rúng động vùng quê nghèo bởi theo lời nhiều người dân địa phương, Phú làm nghề thợ bạc, sống hiền lành, không có tiền án tiền sự và trước đó được cho là rất thương yêu vợ con.

Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần để xác định năng lực hành vi của Phú tại thời điểm xảy ra vụ việc.