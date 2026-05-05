Lời khai của kẻ sát hại vợ do ghen tuông rồi bỏ trốn 05/05/2026 12:02

(PLO)- Nguyễn Quang Thoại từ Hà Nội lên Tuyên Quang sát hại vợ rồi bỏ trốn và đã bị bắt.

Sáng 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra Nguyễn Quang Thoại (37 tuổi, trú tại khu Minh Giang, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Nguyễn Quang Thoại bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Chỉ sau 13 giờ đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Nước Mỏ (xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, nhanh chóng tóm gọn Thoại khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút đêm 3-5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị BTB (32 tuổi, trú xã Phù Lưu). Hung thủ gây án là Thoại.

Theo cơ quan công an, Thoại và chị B đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người chung sống với nhau từ tháng 4-2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn.

Ngày 1-5, chị B về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi. Đêm 3-5, Thoại từ Hà Nội bất ngờ tìm về nhà vợ thì bắt gặp chị B. Lúc này chị B đang ở cùng anh BVK (33 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai). Cơn ghen nổi lên, sau khi anh K bỏ chạy, Thoại và chị B đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, Thoại lấy dao tại khu bếp tấn công chị B khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Thoại đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.