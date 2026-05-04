Công an làm việc với chủ Facebook Lâm Giản Trần đăng thông tin thiếu chuẩn mực 04/05/2026 20:35

(PLO)- Người phụ nữ 41 tuổi ở Nghệ An đăng thông tin lệch chuẩn liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh đã bị công an mời lên làm việc.

Chiều 4-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm việc với chị TGL (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An)- chủ Facebook Lâm Giản Trần đăng thông tin thiếu chuẩn mực, nhạy cảm liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An làm việc với chị TGL. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, tối 1-5, trên mạng xã hội lan truyền phát ngôn của một người phụ nữ trên Facebook Lâm Giản Trần khi so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An) với dự án Khu đô thị.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Phần lớn độc giả bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc vì bài viết trên.

Tại cơ quan công an, chị L cho rằng việc đăng bài viết nhằm so sánh cảnh quan, tạo trào lưu phục vụ việc giới thiệu, bán sản phẩm bất động sản tại Khu đô thị. Sau khi đăng bài, trước làn sóng phản đối của dư luận, chị này đã gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên bài viết này đã được chụp lại và được chia sẻ trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây còn là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ. Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.