Công an thông tin về phát hiện thi thể nghi can vụ người phụ nữ bị sát hại 04/05/2026 20:00

(PLO)- Do thi thể phân huỷ mạnh, khó nhận dạng nên cơ quan điều tra đang giám định ADN.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh), chiều 4-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện một thi thể nam giới trên đồi.

Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CA

Cụ thể, sau nhiều ngày tổ chức truy tìm, trưa 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Sơn Tiến và lực lượng an ninh tại cơ sở phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi phía sau nghĩa trang thuộc địa bàn xã Sơn Tiến.

Những ngày qua, lực lượng công an xuyên lễ truy tìm đối tượng gây án.

Qua kiểm tra ban đầu, trên thi thể có giấy tờ tùy thân mang tên Hà Huy Thập (52 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) - là đối tượng trước đó bị cơ quan Công an phát thông báo truy tìm để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Tại thời điểm phát hiện, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Lực lượng chức năng đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan.

Do thi thể đang trong quá trình phân huỷ, khó nhận diện, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định ADN để xác định chính xác danh tính.

Khu vực phát hiện thi thể.

Như đã đưa tin, đêm 27-4, người dân phát hiện chị NTH (46 tuổi, trú xã Sơn Tiến) tử vong tại nhà riêng ở xã Sơn Tiến với nhiều dấu hiệu bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị liên quan và Công an cơ sở khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định Hà Huy Thập là đối tượng liên quan và ra thông báo truy tìm.