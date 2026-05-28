Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Sonadezi bị khởi tố 28/05/2026 17:00

(PLO)- Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Sonadezi.

Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi (SNZ) vừa phát đi thông báo về việc của Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban Kiểm soát về việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nội dung công bố của Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi.

Ngay sau thông báo này, Sonadezi tiếp tục thực hiện phân công tạm thời phụ trách điều hành hoạt động Ban Kiểm soát của tổng công ty. Ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tổng công ty - tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của ban cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Sonadezi vốn là một doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp ở Đồng Nai. Doanh nghiệp có hàng chục công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, tổng công ty này có quy mô tài sản gần 23.000 tỉ đồng.

UBND TP Đồng Nai hiện đang nắm giữ hơn 99,5% vốn điều lệ tại Sonadezi.