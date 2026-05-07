Nhận tiền để làm nhanh hồ sơ, 2 cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Đồng Nai lãnh án 07/05/2026 15:57

(PLO)- Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đã nhận hơn 500 triệu đồng để làm nhanh hồ sơ đất đai.

Ngày 7-5, TAND Thành phố Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thị Huyền Châu, cựu Trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của chi nhánh VPĐK đất đai huyện Lộc Ninh (Bình Phước cũ) và Nguyễn Đỗ Thúy Anh, cựu Trưởng bộ phận hành chính kiêm kế toán của chi nhánh về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Lê Văn Thể, Trịnh Huy Tùng, Trần Gia Hân, Bùi Thị Sáu và Đỗ Thị Thu Thanh bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đỗ Thúy Anh có nhiệm vụ tham mưu công tác tài chính của cơ quan và được phân công nhiệm vụ giữ và cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Bị cáo Võ Thị Huyền Châu có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, xử lý, thẩm tra hồ sơ đăng ký đất đai, tách thửa, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

HĐXX của TAND thành phố Đồng Nai đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI.

Từ tháng 1 tháng 10-2022, thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Lộc Ninh (cũ) sôi động nên nhu cầu thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến đất đai của người dân tăng cao. Do đó, Thúy Anh và Huyền Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền hối lộ để ưu tiên xử lý hồ sơ và trả kết quả nhanh theo yêu cầu của họ.

Cụ thể, Trịnh Huy Tùng là giám đốc công ty TNHH đầu tư bất động sản PT Land và Trần Gia Hân (là kế toán chi nhánh) biết Nguyễn Đỗ Thúy Anh là người thu tiền hoá đơn tại chi nhánh VPĐK đất đai chi nhánh Lộc Ninh nên Hân có liên hệ nhờ giải quyết nhanh hồ sơ bản vẽ của công ty.

Sau đó, kế toán Hân đã trao đổi với Tùng và đồng ý mỗi tháng chuyển cho Thúy Anh số tiền 5 triệu đồng để tạo điều kiện giải quyết nhanh hồ sơ. Tổng số tiền Thúy Anh đã nhận từ PT Land là hơn 36 triệu đồng.

Tương tự, bị cáo Võ Thị Huyền Châu cũng nhận hơn 500 triệu đồng để xử lý nhanh hồ sơ.

Cụ thể, Lê Văn Thể làm nghề dịch vụ kinh doanh bất động sản. Thể nhờ Huyền Châu để ý làm nhanh hồ sơ đất đai theo yêu cầu và gửi tiền "cảm ơn". Thể đã chuyển khoản 13 lần với số tiền hơn 400 triệu đồng cho Huyền Châu để quan tâm xử lý nhanh hồ sơ đất đai.

Ngoài ra, Võ Thị Huyền Châu còn nhận hối lộ 37 triệu đồng của bị cáo Đỗ Thị Thu Thanh là nhân viên Văn phòng công chứng. Thanh biết Huyền Châu là người trực tiếp thẩm tra các hồ sơ đất đai nên đã liên hệ nhờ Châu quan tâm, xử lý nhanh đối với các hồ sơ nộp tại Chi nhánh và được Châu đồng ý. Thanh đã 7 lần chuyển khoản tiền cho Châu với số tiền 37 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Châu còn nhận tiền hối lộ của Bùi Thị Sáu làm nghề kinh doanh bất động sản với số tiền 94 triệu đồng để xử lý nhanh hồ sơ đất đai.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi. Các bị cáo nêu đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các lời khai tại toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Thị Huyền Châu mức án 7 tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Thúy Anh bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp với bản án 6 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" trước đó, bị cáo phải chấp hành 10 năm tù.

Đối với các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thể mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo Trịnh Huy Tùng, Trần Gia Hân, Bùi Thị Sáu và Đỗ Thị Thu Thanh mức án 2 năm tù nhưng đều cho hưởng án treo.