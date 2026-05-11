Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức đổ bê tông trụ chính 11/05/2026 19:49

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã đi thị sát công trường, chỉ đạo đảm bảo tiến độ dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Chiều 11-5, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đổ bê tông trụ chính cầu đi bộ

Theo ghi nhận của PV, hiện các hạng mục cầu dẫn, hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạng mục cầu chính bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với nhiều phần việc triển khai đồng bộ như kết cấu mố trụ bê tông, vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước – điểm nhấn kiến trúc của công trình – đang được gia công tại nhiều nhà máy, khối lượng hoàn thiện đã vượt 60%. Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu này sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8-2026.

Song song đó, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) thi công đã đạt khoảng 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6-2026.

Hiện trên công trường và tại các xưởng gia công duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Các module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn đang được vận chuyển xuyên đêm về khu vực Thủ Thiêm để phục vụ lắp dựng.

Tại công trường, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (đơn vị quản lý dự án) cho biết dự án sẽ là biểu tượng mới của TP.HCM sau khi hoàn thành. Dự án có quy mô lớn với 1.800m, với 5.700m3 bê tông, tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng. Ngày hôm nay đổ bê tông trục TC2, đây là một hạng mục vô cùng quan trọng.

"Chúng tôi cố gắng thi công đảm bảo mỹ quan bờ sông. Ban Mỹ Thuận và nhà tài trợ đã lập kế hoạch tổng thể để tháng 6 hoàn thành hai trụ cầu quan trọng. Tháng 8 sẽ lai dắt dầm thép từ xưởng sản xuất về công trường. Ban Mỹ Thuận và các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, lập kế hoạch để đảm bảo tiến độ dự án, hoàn thành vào dịp 2-9" - ông Thi thông tin.

Theo Tập đoàn Đạt Phương (đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính), toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 (D1500) tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành.

Trụ phía phường An Khánh có diện tích gần 1.892 m², khối lượng thép sử dụng cho móng trụ lên đến 650 tấn. Công tác chuẩn bị cho việc đổ bê tông khối lớn bệ trụ TC2 (dài 48,5 m, rộng 39m, cao 3m) đã sẵn sàng.

Tại buổi thị sát, đoàn công tác chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính TC2. Khối lượng bê tông khoảng 5.674 m³ sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của công trình.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính. Đại diện nhà thầu Đạt Phương cho biết: "Hôm nay đổ mẻ thi công đầu tiên, đáp ứng đúng tiến độ của dự án. Chúng tôi cam kết với lãnh đạo TP nhà thầu sẽ tăng ca, tăng cường nhân sự để đẩy nhanh tiến độ, góp phần đưa dự án về đích đúng vào dịp 2-9".

Đưa cầu đi bộ là biểu tượng mới của TP.HCM

Chủ tịch HĐQT Nutifood Trần Thanh Hải - Nhà tài trợ cho biết hôm nay công trường nắng nóng gay gắt song cũng rất sôi động. Đơn vị gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP đã quan tâm, động viên, đây là nguồn động viên rất là lớn giúp công trình đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ người dân TP.HCM.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, được khởi công cuối tháng 3-2025, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, chiều dài khoảng 720 m. Nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m; mặt cầu rộng từ 6-11 m; tĩnh không thông thuyền rộng 80 m, cao 10 m.

Phát biểu tại buổi thị sát, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của các đơn vị thi công, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công.

Ông Cường nhấn mạnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, nâng cao chất lượng không gian công cộng và diện mạo đô thị TP.HCM. Lãnh đạo TP bày tỏ sự trân trọng đối với Nutifood khi đã đồng hành thực hiện công trình có ý nghĩa đối với cộng đồng.

"Dự án có hình thức đầu tư mới, sáng tạo. Đây là tấm lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Nutifood đã tài trợ cho người dân TP.HCM. Mô hình này đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc chỉnh trang đô thị và nhiều dự án khác đã và đang được triển khai. Sắp tới sẽ có nhiều dự án được triển khai, đây là sự tiên phong của nhà đầu tư, tôi đánh giá rất cao.

Các đơn vị tham gia dự án đều là đơn vị uy tín, trách nhiệm trong việc triển khai công trình. Đến thời điểm này công trình cơ bản đảm bảo tiến độ.

Thông qua đây, tôi yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng vào dịp Quốc khánh 2-9-2026. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần làm đẹp cảnh quan ven sông và phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách" - ông Cường nói.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng đã có những chỉ đạo quan trọng và tặng quà động viên cho lực lượng công nhân đang làm việc trên công trường.