Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tăng tốc để hoàn thành vào dịp lễ Quốc khánh 23/04/2026 10:00

(PLO)- Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến sẽ được hoàn thành vào dịp lễ 2-9 năm nay thay vì kế hoạch ban đầu là 30-4.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ hoàn thành vào dịp 30-4-2026. Tuy nhiên, đến nay tiến độ dự án sẽ dời tới tháng 9.

Công trường tất bật thi công

Trong những ngày tháng 4, không khí trên công trường thi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn rất khẩn trương, sôi động dù thời tiết nắng nóng. Các công nhân, máy móc thiết bị miệt mài làm việc, các mũi thi công được triển khai đồng loạt với cường độ cao.

Công nhân đang triển khai các hạng mục như cầu dẫn, bệ trụ, trụ cầu, đường dẫn cầu đi bộ.

Khu vực triển khai thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: ĐT

Ở phía Thủ Thiêm (phường An Khánh), các nhánh cầu dẫn cũng đang dần thành hình, với các dải kết cấu uốn lượn để kết nối với lõi cầu chính. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công như lắp dựng cốt thép, làm cốp pha cho nhịp dầm, bơm bê tông theo từng phân đoạn.

Ở phía phường Sài Gòn, nhà đầu tư đã tiến hành rào chắn, thông tin cảnh báo được dựng dọc đường Tôn Đức Thắng để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là khu vực công viên bến Bạch Đằng. Tại đây, dải bê tông uốn lượn để kết nối với nhịp cầu chính cũng đã hình thành, đây là hạng mục quan trọng của dự án.

Dải bê tông uốn lượn cạnh công viên bến Bạch Đằng. Ảnh: ĐT

Ở khu vực sông Sài Gòn, các bệ trụ đã bắt đầu xuất hiện, công nhân triển khai đổ bê tông bệ trụ. Đây là hạng mục cần thiết để nhà thầu triển khai công tác lắp đặt dầm thép cầu, hoàn thành phần chính của cầu đi bộ trong thời gian tới.

Công trình sẽ hoàn thành vào dịp 2-9

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - đơn vị tư vấn quản lý dự án cho biết đến nay các hạng mục của dự án đã đạt khoảng 80- 85% khối lượng.

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công. Trong đó, khu vực trạm quan trắc thủy văn Phú An đã được di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai trụ TC1.

Đối với gói thầu xây lắp XL01 (khởi công tháng 3-2025), đến nay đã đạt khoảng 85% khối lượng. Toàn bộ 17 thân trụ và 2 mố cầu đã hoàn thành. Trong đó, phần dầm trên đà giáo đã được đổ bê tông, thử tải, hoàn thành 6 nhịp, dự kiến hoàn thành 6 nhịp còn lại trong tháng 4.

Các thân trụ bắc qua sông Sài Gòn đang dần hoàn thành.

Đối với phần dầm thép sẽ hoàn thiện 7/7 đốt dầm thép tại nhà máy. Hiện đã chuyển về công trường 5/7 đốt dầm, lắp dựng 5/7 đốt dầm. Sau khi gói thầu XL02 thi công xong trụ sẽ lắp dựng hoàn thiện các đốt còn lại ngày trong tháng 4. Về phần đường đầu cầu, hiện đang triển khai thi công kết cấu áo đường.

Ông Thi cho biết với gói thầu XL02 được khởi công tháng 11-2025, thời gian thi công trong 9 tháng, đến nay đã đạt 41% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung thi công các trụ cầu chính và sản xuất kết cấu thép.

Trong đó, trụ TC2 đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi và bê tông lót đáy móng, dự kiến đổ bê tông bệ trụ vào cuối tháng 4. Trụ TC1 cũng đã hoàn tất phần cọc, đang triển khai thi công bệ trụ và dự kiến hoàn thành trong tháng 5.

Khu vực đường dẫn phía đầu cầu.

Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là nhà thi công dầm thép cầu chính. Đến nay, khối lượng thép tấm nhập về nhà máy đã đạt 100%, được gia công tại 4 nhà máy.

Các công việc còn lại đang thực hiện rất khẩn trương theo từng mốc tiến độ chi tiết. Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đang triển khai các công việc còn lại, việc đấu nối với đường Tôn Đức Thắng sẽ hoàn thành trong tháng 5.

Kết cấu dầm thép cầu chính sẽ được gia công ở các nhà máy, sau đó tiến hành lắp ráp tại công trường. Ảnh: ĐT

Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng sẽ tiếp tục thi công hoàn thành trụ TC2 trong tháng 4, bệ trụ TC1 trong tháng 5. Đồng thời, hoàn thành cầu dẫn chính trong tháng 6 và thi công hoàn thành cầu thang xoắn, trạm bơm, bể nước trong tháng 7.

"Đặc biệt, công tác sản xuất, lắp ráp, lai dắt và hoàn thành lắp đặt dầm thép cầu chính trước ngày 11-8. Từ đó, hoàn thiện mặt cầu, lan can... trong tháng 9 và đưa vào sử dụng vào 2-9"- ông Thi thông tin.