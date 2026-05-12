Đồng Tháp: Khởi tố người đàn ông tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước 12/05/2026 15:00

(PLO)- Người đàn ông bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giam vì đã liên hệ đối tượng liên quan đến khủng bố, đăng tải, chia sẻ các video, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 12-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Sương (70 tuổi, ngụ phường Gò Công) để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, bị can Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng (đối tượng liên quan đến khủng bố, đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã) để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an tỉnh Đồng Tháp thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Sương. Ảnh: CA

Mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng bị can không từ bỏ. Hoạt động ngày càng quyết liệt hơn.

Tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định các nội dung do bị can Trần Ngọc Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Vụ án đang được mở rộng điều tra.