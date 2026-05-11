Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nói về việc tinh gọn thôn, tổ dân phố 11/05/2026 16:42

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ theo hướng tinh gọn đầu mối, phù hợp thực tiễn từng địa phương và không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngày 11-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Nhựt sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cùng đại diện các sở ngành, địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Nhựt, TP.HCM. Ảnh: HỮU TÂM

Cử tri kiến nghị xử lý quy hoạch treo kéo dài

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng quy hoạch treo kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, giao thông và xử lý tình trạng ngập nước.

Một số cử tri cũng kiến nghị xem xét chế độ với lực lượng không chuyên trách sẽ không còn sau ngày 31-5 và chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố...

Liên quan quy hoạch đất lúa dự trữ khoảng 330 ha, cử tri Võ Văn Huệ (xã Tân Kiên) cho rằng việc duy trì quy hoạch nhiều năm khiến người dân gặp khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa trong khi hiệu quả sản xuất lúa thấp.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỮU TÂM

Trong khi đó, cử tri xã Vĩnh Lộc nêu phản ánh dự án công viên hồ Vĩnh Lộc chậm triển khai nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống người dân và đề nghị sớm thực hiện hoặc xóa bỏ quy hoạch.

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết dự án hồ sinh thái sẽ được lập lại sau khi TP.HCM hoàn thiện quy hoạch chung, sau đó địa phương sẽ tiếp tục lập quy hoạch phân khu để xác định tiến độ thực hiện.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỮU TÂM

Đại diện UBND xã Tân Nhựt cũng thông tin khu vực khoảng 330 ha sẽ không còn quy hoạch đất lúa dự trữ theo định hướng mới mà chuyển sang đất đô thị và hiện đang được lập quy hoạch phân khu cụ thể để công bố.

Sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 27 ý kiến cử tri với nhiều nội dung sát thực tiễn, tập trung vào các vấn đề đất đai, hạ tầng, quy hoạch, an toàn thực phẩm và chế độ chính sách.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỮU TÂM

Theo ông Bình, các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý và theo dõi tiến độ giải quyết.

Liên quan chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, ông Bình cho biết việc thực hiện đang bám theo các nghị quyết hiện hành. Sau đợt sắp xếp từ tháng 7-2025, cả nước đã giảm khoảng 47.000 tổ dân phố, trong đó nhiều tổ chưa bảo đảm tiêu chí hoạt động.

“Định hướng chung là sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc điểm và điều kiện của từng khu vực” - ông Bình nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hiện cơ quan này đang xây dựng phương án sắp xếp để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định, với định hướng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cử tri lắng nghe tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỮU TÂM

Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tổ chức, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách địa phương và yêu cầu tinh gọn bộ máy.

Về lực lượng không chuyên trách, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết bộ đã đề nghị các địa phương đánh giá kỹ nhu cầu sử dụng, giải quyết chế độ phù hợp và sẽ có nghị định cụ thể trong thời gian tới.

“Qua các ý kiến hôm nay có thể thấy cử tri không chỉ mong muốn giải quyết từng vấn đề cụ thể mà còn mong muốn một nền chính quyền hiệu quả, sâu sát hơn” - ông Bình nhấn mạnh.