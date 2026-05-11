Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời cử tri về vấn đề giá cả thị trường tăng nhanh hơn so với thu nhập 11/05/2026 13:49

(PLO)- Cử tri TP.HCM nêu thực trạng giá cả thị trường tăng nhanh hơn so với thu nhập, kiến nghị cần có giải pháp cân đối giữa tăng lương với tăng giá cả hàng hóa.

Sáng 11-5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM..

Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại UBND phường Phú Nhuận và trực tuyến đến điểm cầu các phường còn lại. Ảnh: THANH TUYỀN

Cần giải pháp cân đối giữa tăng lương với tăng giá cả hàng hóa

Tại đây, nhiều cử tri đã phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính và quá trình chuyển đổi số.

Cử tri Cao Kim Mỹ, khu phố 6, phường Phú Nhuận kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương; có chế tài xử lý trách nhiệm đối với đơn vị chậm kết nối dữ liệu dùng chung, gây phiền hà cho người dân.

Theo cử tri, trước khi số hóa cần tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, thuận tiện; dịch vụ công trực tuyến phải dễ sử dụng; hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng đầu tư cho an ninh mạng...

Nhiều cử tri đã phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính và quá trình chuyển đổi số, thu nhập, giá cả thị trường... Ảnh: THANH THÙY

Còn cử tri Phan Thị Phụng, phường Phú Nhuận cho rằng người dân thấy phấn khởi khi Nhà nước dự định tăng lương cơ bản, lương hưu, mức bảo trợ xã hội. Dù vậy, cử tri nêu thực trạng giá cả thị trường tăng nhanh hơn so với thu nhập, kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp cân đối giữa tăng lương với tăng giá cả hàng hóa.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là mang lại cho người dân cuộc sống tốt hơn, thu nhập khá hơn trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng.

Dù vậy, việc tăng lương thêm một mức phải tính đến ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương có đảm trách nổi hay không. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, nếu như 5 - 7 năm trước, ngân sách dành cho chi thường xuyên khoảng 70%; thì năm 2026, Chính phủ dự tính chi thường xuyên khoảng 51 - 52%.

Bí thư Trần Lưu Quang phân tích trước cử tri: Tức là làm ra 10 đồng thì dành hết 5 đồng để phục vụ cho hệ thống, nên khoản tiền còn lại cho các việc khác, bao gồm cả đầu tư hạ tầng cũng chỉ còn một nửa. Do vậy, Nhà nước phải tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế để tăng chi đầu tư phát triển, tăng thu nhập cho những người làm việc còn lại.

"Chúng tôi rất muốn tăng thu nhập cho mọi người để phù hợp với bão giá nhưng cũng phải xét đến túi tiền", Bí thư TP.HCM nêu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là mang lại cho người dân cuộc sống tốt hơn. Ảnh: THANH THÙY

Nói thêm về vấn đề tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết gần một năm thực hiện sắp xếp bộ máy, TP.HCM đã làm rất nhiều việc, cơ bản đã gần bà con hơn, thủ tục đơn giản hơn. Dù vậy, vẫn còn nhiều thứ TP chưa làm được như việc mua sắm thiết bị đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Đây là trách nhiệm của TP trước người dân và TP cũng đang nỗ lực hoàn thiện hơn.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề cập, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có chia sẻ phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn tất phân cấp thẩm quyền trung ương cho địa phương.

Theo ông, khi vừa sáp nhập tỉ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương còn 36%, đến nay giảm được 13 - 15%. Phần còn lại đang phấn đấu đến cuối năm sẽ phân cấp hết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói thực tế với những địa phương giải quyết trên 300 - 400 hồ sơ/ngày thì cán bộ phải làm tới 7 - 8 giờ tối mới được về. Nhưng nhìn về tổng thể, mọi việc đang tốt hơn rất nhiều.

TP.HCM sẽ có hàng chục ngàn căn hộ cho công nhân thuê mua

Với ý kiến cử tri về nhà ở xã hội, nhà dành cho người thu nhập thấp, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Quốc hội và Chính phủ đều đã có nghị quyết riêng. Tới đây, luật Nhà ở sẽ sửa đổi về tiêu chí, tiêu chuẩn, thủ tục hành chính để người dân có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nhà ở xã hội.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri sáng 11-5. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin hiện TP.HCM tổ chức làm nhà ở cho công nhân thuê và mua. Ông cho biết, nếu như trước đây chủ đầu tư phải đi thu tiền thuê nhà hằng tháng thì theo phương án mới, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ đứng giữa làm trung gian để thu tiền nhà từ chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp trừ tiền nhà vào lương hằng tháng của công nhân nên chủ đầu tư sẽ yên tâm đến tháng là tiền thuê nhà sẽ chuyển vào tài khoản.

Ông cho rằng, với phương án này, chủ doanh nghiệp sẽ được lợi là công nhân gắn bó lâu dài, người thu nhập thấp có nhà ở dễ dàng hơn.

Thông tin thêm đến cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang nói TP.HCM hiện có khoảng 70.000 căn hộ đã được chủ đầu tư thỏa thuận với Liên đoàn Lao động và các chủ doanh nghiệp để xây dựng. Với chính sách này, mục tiêu làm 200.000 căn nhà ở xã hội của TP.HCM có thể tăng lên hơn nữa.

Cạnh đó, TP.HCM cũng đang nghiên cứu phân khúc nhà ở thương mại mức giá hợp lý hơn, vị trí dự án không thể nằm ở trung tâm mà sẽ ở ngoại thành, chính quyền sẽ đầu tư hạ tầng kết nối. Đây là việc khó nên TP sẽ làm từng bước và cố gắng có những mô hình nhất định rồi phát triển dần lên.