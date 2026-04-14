Ông Trần Lưu Quang: Bí thư xã phường, giám đốc sở, ngành phải chịu trách nhiệm cao nhất cho nhiệm vụ chuyển đổi số 14/04/2026 20:24

(PLO)- Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý tránh thất thoát, lãng phí khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; Bí thư xã phường, giám đốc sở, ngành phải là người chịu trách nhiệm cao nhất cho nhiệm vụ này.

Chiều 14-4, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) sơ kết quý 1-2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng ban chỉ đạo lưu ý, TP sẽ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá hiệu quả các nội dung trên gắn với trách nhiệm gắn với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xem xét, xử lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng ban chỉ đạo kết luận cuộc họp. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị quán triệt toàn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Trung ương khóa XIV về việc tránh thất thoát, lãng phí; đó là “việc triển khai các nhiệm vụ phải được hạch toán rõ ràng, từ đầu vào đến đầu ra, có đánh giá tác động hiệu quả mang lại, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí, thất thoát”.

Từ đó, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho rằng việc phải giải ngân cho khoa học công nghệ phải chặt chẽ, hợp lý. Ông yêu cầu có sự tính toán nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn việc phân chia 12.700 tỉ đồng cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng tạo điều kiện để đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở nước ngoài, tạo nguồn lực chất lượng cho TP.HCM.

Song song đó, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh phải đầu tư cho chuyển đổi số, bởi là sự khởi nguồn của mọi việc sau này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cơ quan cần sớm hoàn thiện hạ tầng, thiết bị vận hành, cơ sở dữ liệu, xây dựng đội ngũ đáp ứng công nghệ thông tin. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề đảm bảo an ninh mạng trong quá trình triển khai chuyển đổi số, tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ thống dữ liệu.

Sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục liên quan cho xã, phường, đặc khu trong quá trình giải quyết và có đầu mối tiếp nhận thông tin từ cơ sở. Các cấp phải chú trọng việc hướng dẫn người dân sử dụng, thuần thục CNTT, các ứng dụng, thao tác giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho rằng cần cân nhắc đề xuất của Giám đốc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng về việc tái tuyển dụng cán bộ đoàn không chuyên trách cấp xã nghỉ theo quy định vào ngày 31-5 tới làm cộng tác viên thực hiện Nghị quyết 57 tại xã, phường, đặc khu. Đội ngũ này sẽ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, số hóa, làm sạch dữ liệu địa phương… bởi thanh niên có thế mạnh về công nghệ sẽ giúp người dân tự thao tác tốt.

Theo ông, việc này cũng giúp giải quyết tốt câu chuyện phần nào giữ lại các bạn từng đồng hành, xông xáo cùng TP.HCM. Sau này, các bạn cũng có điều kiện phấn đấu thành công chức, viên chức khi TP có cơ chế riêng, cũng là một 'hướng ra' cho phương án sắp xếp cho đội ngũ không chuyên trách sau 31-5.

Cuối cùng, Bí thư Trần Lưu Quang nói và nhấn mạnh TP.HCM phải tiên phong thực hiện hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

“Bí thư xã phường, giám đốc sở ngành phải là người chịu trách nhiệm cao nhất và chịu trách nhiệm chính của việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của TP”, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết.

Ông cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở nội vụ phối hợp xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ năm 2026 có nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết 57, đề án 204 và đề án 06.