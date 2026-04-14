TP.HCM đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử 14/04/2026 16:09

(PLO)- TP.HCM đạt nhiều kết quả về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử, phấn đấu năm 2026 kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP.

Chiều 14-4, Ban chỉ đạo phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM tổ chức sơ kết quý I-2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Phát biểu mở đầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng ban chỉ đạo cho rằng đây đều là những nhiệm vụ trọng tâm mà TP.HCM phải phấn đấu đi đầu. Vì vậy, địa phương và các sở, ngành cần chia sẻ những điểm còn khó khăn để sớm tháo gỡ.

Cấp 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 57, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết lĩnh vực chuyển đổi số, TP.HCM tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng CNTT, triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Hạ tầng viễn thông được nâng cấp mạnh mẽ, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 95% (vượt so với chỉ tiêu Trung ương), cáp quang băng rộng phủ đến tất cả khu phố, ấp.

Các nền tảng số, trung tâm dữ liệu, mô hình đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được triển khai, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. TP.HCM đã xử lý hơn 40.600 văn bản điện tử (tỷ lệ 93,74%); nền tảng chính quyền số triển khai đến 168 phường, xã, đặc khu với hơn 4.600 tài khoản sử dụng.

Công tác phát triển công dân số được đẩy mạnh; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được nâng cấp, cấp hơn 31.700 tài khoản; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 87%.

TP.HCM cũng đã cấp hơn 12,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 8,6 triệu tài khoản định danh điện tử.

Về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, TP đã phê duyệt Chiến lược phát triển dữ liệu số giai đoạn 2026 - 2030, thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu; triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu.

Cùng đó, TP đã tích hợp 30/45 cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối 13/16 nhóm dữ liệu quốc gia, 70/91 cơ sở dữ liệu lên cổng dữ liệu mở; xây dựng Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu nhằm thúc đẩy khai thác, chia sẻ dữ liệu.

TP.HCM cũng hoàn thành dự thảo Đề án thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu và xin ý kiến Bộ Công an về xây dựng Sàn dữ liệu TP.HCM.

Về thực hiện đô thị thông minh, TP.HCM triển khai Đề án Đô thị Khoa học công nghệ - Bắc TP.HCM. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tiếp tục được đầu tư, nâng cao năng lực giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu và hợp tác đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tạo nền tảng cho kinh tế số và đô thị thông minh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhìn nhận, công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng được đầu tư đồng bộ; các nền tảng số, dữ liệu dùng chung và dịch vụ số được triển khai rộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các đơn vị chưa đồng đều. Một số nội dung còn chậm, việc khai thác dữ liệu chưa hiệu quả và kết nối với các bộ, ngành còn vướng mắc.

TP.HCM đang chuyển đổi mạnh mô hình đổi mới sáng tạo

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong quý I, TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thử nghiệm thành công việc giao hàng tuyến đường biển Cần Giờ - Vũng Tàu bằng phương tiện bay không người lái, dự kiến sẽ triển khai rộng rãi trong thời gian tới…

Trong đợt thông báo đầu tiên về chính sách thí điểm thương mại hóa, TP.HCM đã thu hút 54 sản phẩm đăng ký tham gia thí điểm (trong đó 41% doanh nghiệp tham gia, 57% sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược).

Đồng thời, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, mở rộng Khu Công nghệ cao gắn với công viên khoa học; đẩy mạnh hợp tác đầu tư hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu; nghiên cứu mô hình khu công nghệ số nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Trong quý I, TP.HCM tiếp tục giữ vị trí trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu cả nước, nằm trong Top 5 Đông Nam Á và xếp thứ 110 toàn cầu.

Về Cổng sáng kiến và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, TP tiếp nhận hơn 106.200 phản ánh, tỷ lệ xử lý đúng hạn cao (trên 102.900). Hệ thống bước đầu ghi nhận các đề xuất liên quan đến ĐMST và số hóa dữ liệu phục vụ quản lý đô thị.

Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM đã chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình thử nghiệm sang giao dịch công nghệ số có quản lý từ năm 2026; xây dựng hệ sinh thái toàn diện với 50 tập đoàn lớn, gần 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 350 doanh nghiệp công nghệ cao, hơn 3.000 sản phẩm công nghệ cao và nhận sự hỗ trợ từ các viện/trường, tổ chức dịch vụ, sở hữu trí tuệ, tài chính…

Trong quý I, TP.HCM tiếp tục giữ vị trí trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu cả nước, nằm trong Top 5 Đông Nam Á và xếp thứ 110 toàn cầu. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ước đạt 7 - 7,5 tỷ USD, chiếm 44% vốn đầu tư startup toàn quốc với khoảng 2.000 doanh nghiệp (gần 50% cả nước), 35 vườn ươm/trung tâm đổi mới sáng tạo (vượt chỉ tiêu).

TP đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, tổ chức tập huấn cho 168 phường/xã về phát triển tài sản trí tuệ 2025 - 2030, tăng cường tư vấn xác lập quyền và xử lý xâm phạm nhãn hiệu cho doanh nghiệp…

TP.HCM tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác lớn, kết nối StartupBlink và các quỹ quốc tế; đặt mục tiêu đưa startup ra thị trường khu vực, phấn đấu vào Top 100 hệ sinh thái toàn cầu năm 2030.

Kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP năm 2026

Về thúc đẩy kinh tế số - xã hội số, TP.HCM đã chủ động thể chế hóa Nghị quyết 57 thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ, hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GRDP năm 2026.

Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế “luồng xanh” và khung thử nghiệm Sandbox, đồng thời triển khai các đề án chiến lược như quy hoạch 12 khu công nghệ số liên vùng (quy mô 1.000 ha liên kết TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu), phát triển “Đô thị Khoa học công nghệ - Bắc Thành phố” và hợp tác với các tập đoàn lớn (AMD) để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn, AI và các công nghệ lõi.

TP cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, tập trung hoàn thiện 4 trụ cột công dân số, với mục tiêu độ phủ VNeID đạt 95%, tạo nền tảng phổ cập kỹ năng số và thúc đẩy tham gia của người dân vào không gian số.

Thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái KHCN, ĐMST và CĐS theo mô hình “3 nhà”. Nhiều hoạt động hợp tác, thí điểm và kết nối đã được triển khai như: thử nghiệm phương tiện bay không người lái trong logistics; tổ chức hội nghị phổ biến chính sách mới về thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ và công bố 54 đề xuất với tổng vốn hơn 500 tỷ đồng…

Dù vậy, UBND TP.HCM cho rằng việc triển khai công nghệ chiến lược còn ở giai đoạn đầu; thủ tục sở hữu trí tuệ còn chậm; thiếu doanh nghiệp dẫn dắt; một số dự án hạ tầng và nhiệm vụ KHCN triển khai chậm do đang hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Vấn đề đáng chú ý là năm 2026, TP.HCM bố trí kế hoạch vốn cho KHCN, ĐMST và CĐS là12.705 tỷ đồng (khoảng 4,16% tổng chi ngân sách), trong đó chi thường xuyên hơn 9,5 triệu tỷ đồng, chi đầu tư 3.000 tỷ đồng. Đến nay, TP.HCM đã giao dự toán 5 triệu tỷ đồng; có danh mục nhưng chưa giao dự toán 4.159,150 tỷ đồng và chênh lệch thừa chưa có nội dung phân bổ là hơn 3 triệu tỷ đồng.

Theo UBND TP, việc bố trí vốn triển khai Nghị quyết 57 được lồng ghép trong tổng chi cho KHCN, ĐMST và CĐS. Tuy nhiên, năm 2026 là năm đầu triển khai Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 nên tiến độ thực hiện, giải ngân còn chậm do đang hoàn thiện cơ chế quản lý; quy định về Quỹ phát triển KHCN địa phương chưa rõ. Quy mô vốn tăng nhanh làm hạn chế khả năng hấp thụ; một số dự án đầu tư công chưa phân bổ, chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến nhu cầu giải ngân sẽ tăng từ năm 2027.