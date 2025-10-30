TP.HCM: Tập huấn chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho cán bộ phường, xã 30/10/2025 13:49

(PLO)- TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ xã, phường, đặc khu nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sáng 30-10, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Sở KH-CN TP.HCM) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội nghị dành cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại 168 UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 30 và 31-10, thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM cho biết, mục tiêu của hội nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu.

Đây là những người trực tiếp triển khai và lan tỏa các chính sách khoa học và công nghệ đến cơ sở. Mục đích để chính quyền hai cấp phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách thành nhiệm vụ thực tiễn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững, xây dựng chính quyền số hiện đại.

Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Ban Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Sở KH-CN

Về nội dung tập huấn, Sở KH-CN cho biết, chương trình được thiết kế chuyên sâu, bám sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Các nội dung gồm quản lý nguồn lực tài chính, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ cao, quản lý dự án đầu tư công, xây dựng dự toán ngân sách cho các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Đặc biệt, hội nghị còn giới thiệu giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý. Nhất là các công cụ quản lý báo cáo và hoạt động đổi mới sáng tạo, nhằm giúp cán bộ cơ sở vận hành chính quyền số đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả.

Theo Sở KH-CN TP.HCM, trong những năm gần đây, TP.HCM đã khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số hàng đầu của cả nước.

Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, TP.HCM đạt tổng điểm 59,33, xếp thứ hai toàn quốc. Điểm đầu vào ở mức 65,21 thể hiện rõ thế mạnh về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và môi trường thuận lợi hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Trong khi điểm đầu ra là 53,44 cho thấy tiềm năng nâng cao hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

TP.HCM cũng nằm trong nhóm 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và xếp hạng 110 toàn cầu, thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, hệ sinh thái khởi nghiệp Blockchain của TP.HCM đang đứng thứ 30 toàn cầu. Những kết quả này thể hiện rõ sự năng động và tiềm năng to lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Với động lực này, Sở KH-CN TP.HCM kỳ vọng các buổi tập huấn sẽ thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số vào quy trình quản lý điều hành. Từ đó tạo thêm động lực và nền tảng để đưa TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh hàng đầu cả nước và vươn ra khu vực, quốc tế.