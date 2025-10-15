Xem robot lặn biển, chip AI 'make in Vietnam' tại triển lãm công nghệ TP.HCM 15/10/2025 16:41

​(PLO)- Gần 650 sản phẩm công nghệ thuộc 11 nhóm chiến lược và 4 ngành công nghiệp chủ lực đã quy tụ tại triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược Quốc gia tại TP.HCM”, triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM cho biết, triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược Quốc gia tại TP.HCM” (diễn ra từ ngày 13 đến 15-10) đã chính thức khép lại.

​Sự kiện có sự tham gia của gần 30 gian hàng, trưng bày hơn 650 sản phẩm thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược và 4 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố.

​Đây là triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là nơi quy tụ những sản phẩm “Make in Vietnam”, minh chứng cho khả năng sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

​Nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ tiên tiến "Make in Vietnam"

​Sở KH&CN TP.HCM cho biết tại triển lãm, các đơn vị, doanh nghiệp đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao.

​Đơn cử, với nhóm ngành công nghệ bán dẫn, robot và tự động hóa, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã gây ấn tượng khi ra mắt robot lặn mini PROV-01 "Made in Vietnam" để khảo sát dưới biển.

Sản phẩm robot lặn mini PROV-01 "Made in Vietnam" để khảo sát dưới biển. Ảnh: Đức Tuấn

Trong khi đó, công ty VBtech giới thiệu các sản phẩm chipset và lõi IP core cho hạ tầng AI và viễn thông đã xuất khẩu thành công ra thị trường quốc tế.

​PGS-TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), cũng giới thiệu nhiều sản phẩm "Make in Vietnam" nổi bật, bao gồm chip cảm biến MEMS, drone siêu nhẹ và robot phục hồi chức năng.

​Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn như Viettel, CMC, QTSC hay MobiFone đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm, giải pháp an ninh mạng, sản phẩm phục vụ chuyển đổi số đô thị, robot hành chính và hệ thống camera Edge AI.

​Ngoài ra, các bệnh viện, doanh nghiệp tư nhân còn mang tới những công nghệ tiên tiến phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính, gần gũi với đời sống người dân.

Robot hình người của Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Truyền thông Âu Lạc (Alta Media) gây chú ý tại triển lãm. Ảnh: Sở KH-CN

Đại diện Tập đoàn công nghệ tài chính MoMo cho biết, hưởng ứng tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, MoMo đang xây dựng hệ sinh thái tài chính số và chuyển đổi số bản địa. Mục tiêu là phục vụ người dân và doanh nghiệp, dựa trên dữ liệu minh bạch, kết nối tin cậy và nền tảng công nghệ tự chủ tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM (bên trái) và ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo đó, đơn vị này đang đưa hàng trăm mô hình trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ nền tảng. Ước tính trung bình mỗi giao dịch của người dùng sẽ được hỗ trợ bởi 6-7 mô hình AI nhằm phân tích hành vi tài chính, chống gian lận, cá nhân hóa trải nghiệm đến tối ưu vận hành doanh nghiệp.

​Kỳ lân công nghệ MoMo cũng như nhiều doanh nghiệp khác kỳ vọng, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Chính phủ, Việt Nam sẽ tiến xa hơn trong kỷ nguyên số.

​Đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng của TP.HCM

​Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết trong giai đoạn vừa qua, khoa học - công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của thành phố.

​Trong 6 tháng đầu năm 2025, lĩnh vực KH-CN đã thu hút 1,6 tỉ USD vốn FDI, chiếm 40% tổng vốn đầu tư nước ngoài của TP.HCM. Hiện thành phố có hơn 140 doanh nghiệp KH-CN, đứng thứ hai cả nước.

​Ông Thắng cho biết thêm một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như SAP, Marvell, Qualcomm đã mở trung tâm R&D tại TP.HCM, góp phần đưa thành phố trở thành “điểm đến của chất xám và đổi mới sáng tạo”.

​Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cũng tiết lộ hiện nay Tập đoàn G42 của UAE đang dự kiến đầu tư một trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỉ USD tại TP.HCM.

​Trong 5 năm tới (giai đoạn 2025-2030), TP.HCM đặt mục tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp ít nhất 60% vào tăng trưởng, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, hướng đến trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030.

​Cùng với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố phấn đấu lọt Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu, đồng thời xây dựng ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

​Để đạt được các mục tiêu trên, ông Lâm Đình Thắng cho rằng TP.HCM sẽ tập trung vào ba đột phá chiến lược: cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; công nghệ chiến lược và hệ sinh thái ĐMST; cuối cùng là thúc đẩy quản trị số và nguồn nhân lực số.