Một tập đoàn của UAE dự kiến đầu tư 2 tỉ USD xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại TP.HCM 15/10/2025 09:28

(PLO)- Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết chính quyền Thành phố đang nỗ lực chuyển sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu thông qua nhiều nền tảng số.

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Mở đầu ngày làm việc, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng trình bày tham luận về sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) - đột phá chiến lược của TP.HCM trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết 57.

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: BTC

TP.HCM xếp hạng 30 thế giới về Blockchain

Theo ông Lâm Đình Thắng, thời gian qua, KHCN và ĐMST đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của TP. Trong đó, TFP (năng suất các nhân tố tổng hợp) là nhân tố khẳng định sự đóng góp của KHCN trong tăng trưởng của TP, dự kiến cuối năm 2025 đạt 59% và dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới của TP.HCM.

Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% trong năm 2025.

Cũng theo ông Thắng, TP hiện xếp hạng 2 về chỉ số chuyển đổi số và chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. TP cũng đã vươn lên hạng 30 thế giới về Blockchain.

Để đạt được những kết quả trên, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh TP đã kiên trì triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm; xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư.

Cụ thể, hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho ĐMST, ưu đãi về tiền lương, tiền công và hình thành các Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Chính quyền TP đã nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư, như giảm gần 300 thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh, tương đương hơn 1.900 ngày làm việc. Lập các tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho các nhà đầu tư chiến lược.

“Nhờ những nỗ lực đó, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, lĩnh vực KHCN đã thu hút 1,6 tỉ USD (chiếm 40%) vốn FDI. Hiện, TP có hơn 140 doanh nghiệp KH&CN, đứng thứ 2 cả nước” - theo Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM.

Cùng đó, TP cũng liên tục đầu tư cho hạ tầng số. Nhờ vậy, TP.HCM luôn dẫn đầu về hạ tầng số trong các bảng xếp hạng quốc gia về chỉ số CĐS và ĐMST; thu hút được nhiều trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.

“Chính quyền TP đang nỗ lực chuyển sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu thông qua nhiều nền tảng số” - ông Thắng nói và nhấn mạnh một số ngành có mô hình CĐS, ứng dụng AI tiêu biểu như y tế, giáo dục, và giao thông. Cạnh đó, công tác an toàn thông tin được chú trọng với mô hình bảo vệ 4 lớp và các hoạt động diễn tập thực chiến thường xuyên.

Đặc biệt, TP chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu và rộng. Cụ thể, TP có tiềm lực gần 100 đơn vị đào tạo chất lượng cao, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở văn phòng và trung tâm R&D, điển hình như SAP, Marvell, Qualcomm. TP cũng là nơi tập trung hơn 55% lập trình viên của cả nước.

“Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 40.000 cán bộ, công chức và hàng trăm học sinh xuất sắc đã được tập huấn, đào tạo về AI” – ông Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 15-10. Ảnh: BTC

3 đột phá trọng tâm

Từ thực tiễn đó, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho hay TP đã xác định một số mục tiêu lớn trong 5 năm tới. Trong đó, TP phấn đấu TFP đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP.

“TP phấn đấu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030” – ông nói và nêu rõ đây là nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 giao cho TP. Cùng đó, phấn đấu đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu. TP có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Để thực hiện, TP.HCM sẽ tập trung vào thực hiện ba đột phá chiến lược.

Đột phá thứ nhất là về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. Cụ thể, TP tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược trên lĩnh vực KHCN. “Hiện nay tập đoàn G42 của UAE đang dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỉ USD tại TP” – ông chia sẻ.

Phát triển khu công nghệ cao, các khu thử nghiệm cho các công nghệ mới theo cơ chế đặc thù. Đăng ký thí điểm mô hình hợp tác công – công để dùng ngân sách TP đầu tư cho các trường đại học trên địa bàn, trong đó thúc đẩy Đại học Quốc gia TP.HCM đạt Top 100 châu Á trong năm 2030. Có chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư vào KHCN.

TP cũng tập trung phát triển Khu Công nghệ thông tin; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Đột phá thứ hai là về công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. TP.HCM sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ là thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, Blockchain, và y-sinh. Đồng thời, thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm; tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm ĐMST có tiềm năng.

TP cũng sẽ phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM xây dựng TP thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế. “Trước mắt TP sẽ phát triển theo bốn hướng là tại Đại học Quốc gia TP.HCM và kết nối với các đại học; tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; đơn vị do nhà nước đầu tư và hợp tác công tư” – ông Lâm Đình Thắng thông tin.

Thứ ba là đột phá về quản trị số và nguồn nhân lực số. Về đột phá này, Giám đốc Sở KH&CN cho hay TP sẽ đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền TP hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu. Cùng đó, đẩy mạnh hợp tác "bốn nhà" (Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp – Quỹ đầu tư, Ngân hàng) với ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế.

Đặc biệt, TP sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì và thúc đẩy vị thế của TP. Trang bị hạ tầng đồng bộ cho các địa phương, đơn vị thuộc TP.

“Với quyết tâm chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự tham gia của người dân, TP.HCM sẽ thực hiện thành công các giải pháp đột phá, trở thành một trung tâm KHCN, ĐMST của khu vực và quốc tế” - ông Thắng bày tỏ tin tưởng.