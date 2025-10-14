Kiến trúc lại không gian phát triển, xây dựng hình hài siêu đô thị TP.HCM 14/10/2025 10:23

(PLO)- Đảng bộ TP.HCM đã đề ra hàng loạt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 hướng đến kiến trúc lại không gian phát triển, xây dựng hệ thống hạ tầng - giao thông, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế... để xây dựng hình hài siêu đô thị TP.HCM.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 long trọng khai mạc phiên chính thức.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM trình bày phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Theo đó, Đảng bộ TP.HCM đề ra mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Qua đó, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới , thuộc nhóm thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của Châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ TP.HCM định hướng 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 về kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng.

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM đề ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực. Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược, nhất là công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xây dựng hiện đại, vật liệu mới, công nghệ sinh học, sản xuất thiết bị và linh kiện năng lượng tái tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực tiềm năng như: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, robot, không gian vũ trụ, hyrogen xanh, công nghệ gen, sinh học và dược phẩm cao cấp... thân thiện với môi trường.

Thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chip; ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa.

TP.HCM cũng quy hoạch phát triển các khu mậu dịch thương mại tự do thế hệ mới, gắn với phát triển các trung tâm logistics thông minh, các cụm cảng trung chuyển quốc tế và sân bay hàng hóa.

Đầu tư nâng cấp, phân công chức năng, chuyển đổi mô hình hệ thống cảng vệ tinh, các cảng dọc sông Sài Gòn và cụm cảng cạn (ICD) tạo thành chuỗi logistics hiệu quả có tính liên vùng.

Phát triển cụm cảng - logistics thông minh tại Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp - vận hành bằng dữ liệu lớn.

Đặc biệt, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, kết nối toàn cầu, áp dụng các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi, tài sản số, công nghệ tài chính (Fintech), tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đẩy nhanh xây dựng các trung tâm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp; hướng đến định vị TP.HCM là trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn với phát triển.

Các chỉ tiêu kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, tái cơ cấu mô hình kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phát triển hành lang đổi mới sáng tạo từ Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông đến các cực công nghiệp - dịch vụ - cảng biển. Hình thành các công viên khoa học công nghệ, trung tâm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Kiến trúc lại không gian phát triển

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM sẽ kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

TP.HCM sẽ kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, tạo đột phá thu hút nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng các phân vùng chức năng và các trục động lực: Hành lang Đông - Tây: phục vụ cảng biển, sân bay và giao thương quốc tế, kết nối từ Thủ Thiêm đến Long Thành và Vũng Tàu; Hành lang Bắc - Nam: phát triển sáng tạo, sản xuất và logistic, kết nối Thủ Đức với Dĩ An, Bến Cát, Bàu Bàng; Hành lang ven sông Sài Gòn: phát triển du lịch, sinh thái và đô thị ven sông, từ Hồ Dầu Tiếng đến sông Đồng Nai và Hành lang ven biển: phát triển logistics, du lịch và cảng biển, từ khu đô thị lấn biển Cần Giờ đến khu vực Hồ Tràm - Bình Châu.

TP.HCM ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng thông qua hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng liên vùng, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị - công nghiệp - cảng biển - cảng hàng không - trung tâm tài chính,…

Các chỉ tiêu về đô thị và môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Bến Lức - Long Thành; TP.HCM - Mộc Bài; TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Long Thành - Hồ Tràm,…

Song song đó, hình thành trục giao thông đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với vùng công nghiệp Bình Dương giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; khởi công giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị biển Cần Giờ; triển khai các dự án mới, dự án nâng cấp đô thị Vũng Tàu; trục đô thị biển Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Phú Mỹ.

Phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối trung tâm TP.HCM - Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Phú Mỹ; trục đô thị, dịch vụ Phú Mỹ - Sân bay quốc tế Long Thành; các khu đô thị mới xung quanh các điểm giao thông kết nối vành đai, cao tốc.

Phát triển hài hoà giữa nông thôn và đô thị theo hướng “làng trong phố, phố trong làng”, gắn định hướng “tựa núi, giữ rừng” và “bám sông, hướng biển”

Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh sẽ hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ TP đến cơ sở, trong đó, có các công trình lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát TP, Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc, các công viên phức hợp đa chức năng, công viên chuyên đề...

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BTC

3 chương trình trọng điểm, đột phá

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TP.HCM đề ra 3 chương trình trọng điểm, đột phá của TP.HCM.

Về chính sách, thể chế, TP.HCM tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án, công trình, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm; chủ động đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số điều của Nghị quyết 98/2023; thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và tỉ lệ phân bổ ngân sách phù hợp, bảo đảm đủ nguồn lực triển khai các mục tiêu phát triển của TP trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: BTC

Về phát triển hạ tầng, TP.HCM thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng gồm đường hệ thống vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn…; phát triển 10 tuyến đường sắt đô thị theo Nghị quyết 188 của Quốc hội.

Cùng với đó là đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách; phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ hạ lưu, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo; phát triển hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giao thông xanh; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành…

Các chỉ tiêu về xã hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Về phát triển nguồn nhân lực, TP.HCM đảm bảo số lượng phòng học trên dân số trong độ tuổi đi học (ít nhất 300 phòng học/10.000 dân, trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi), hướng tới 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học; thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đào tạo, thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, mở rộng chương trình trao đổi giảng viên quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng mô hình quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống KPI công vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đầu ra; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chiến lược phát triển từng lĩnh vực, từng địa bàn…