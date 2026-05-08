Cử tri xã Cần Giờ, Thạnh An nêu vấn đề thiếu nước sinh hoạt 08/05/2026 16:27

(PLO)- Cử tri các xã Cần Giờ, Thạnh An... tại buổi tiếp xúc đã kiến nghị cần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân và nhu cầu sử dụng nước phục vụ thi công dự án tại địa phương.

Ngày 8-5, Tổ đại biểu số 7 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tiếp xúc cử tri tại xã Cần Giờ, TP.HCM. Buổi tiếp xúc cử tri còn được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An (TP.HCM).

Tổ đại biểu số 7 gồm gồm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP.HCM và ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Cử tri nêu vấn đề thiếu nước sinh hoạt

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Đỗ Thị Thúy Thuận (ngụ xã Cần Giờ) cho biết khi dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được triển khai thì lượng công nhân làm việc tại địa bàn ngày càng đông. Điều này đã tạo áp lực lớn lên hạ tầng dân sinh, đặc biệt là hệ thống cấp nước sạch, nhiều lúc người dân không có nước để sử dụng.

Cử tri kiến nghị ĐBQH quan tâm, đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân và nhu cầu sử dụng nước phục vụ thi công dự án.

Cử tri Lê Văn Hoa (ngụ xã Thạnh An) kiến nghị thành phố sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch phục vụ người dân xã đảo. Hiện nguồn nước sinh hoạt tại địa phương chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, người dân mong muốn sớm có giải pháp đưa đường ống nước từ đất liền ra xã đảo.

Cử tri Hồng Văn Thiện (xã Cần Giờ) cũng cho biết nhiều hộ dân không đủ nước sạch sinh hoạt do trên địa bàn đang xây dựng nhiều công trình, dự án. Số lượng công nhân đông và dùng nguồn nước với người dân địa phương. Do vậy, nhiều hộ dân phản ảnh hiện trạng nước chảy yếu, đôi khi không đủ để rửa mặt, sinh hoạt thông thường. Cử tri kiến nghị đơn vị cung cấp nước sạch tăng thêm áp lực nước để người dân an tâm sinh sống.

Phản hồi các kiến nghị cử tri về vấn đề thiếu nước sạch, ông Trần Văn Túc, Giám đốc xí nghiệp cấp nước Cần Giờ, lý giải vào mùa khô nhu cầu nước sạch của người dân tăng. Tình trạng thiếu nước chủ yếu xảy ra tại xã Cần Giờ do đây là khu vực cuối nguồn cấp nước.

Lượng nước sử dụng tại đây tăng 250% vì nhiều lý do khách quan như mùa khô, công nhân và người dân đến làm việc tại Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống cấp nước.

Ông Trần Văn Túc cũng cho biết đường ống nước tại khu vực sông Soài Rạp và sông Tắc Sông Chà cần được gia cố, nâng cấp và dự kiến hoàn thành việc sửa chữa vào 20-5 tới.

Đơn vị cũng đang làm việc với Tập đoàn Vingroup để giới hạn lưu lượng nước phục vụ dự án, ưu tiên đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri

Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện cho các hộ dân có đất sản xuất trong khu vực rừng phòng hộ, cử tri Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ xã An Thới Đông), cho biết người dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn khi không được cải tạo, gia hạn giấy chứng nhận, không được tặng cho đất...

Cử tri Kim Anh bày tỏ nếu nhà nước có chủ trương di dời và bố trí nơi ở mới ổn định, người dân sẵn sàng chấp hành. Trong trường hợp chưa thể di dời, cử tri mong muốn ĐBQH kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp tháo gỡ các khó khăn kéo này.

Cùng nội dung này, cử tri Lê Kim Liên (ngụ xã An Thới Đông) đề nghị ĐBQH kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Cạnh đó, một số cử tri xã Cần Giờ cũng phản ảnh thực trạng nhiều hộ buôn bán nhỏ lẻ lập các lô cốt dọc đường Tắc Xuất, lấn chiếm lòng lề đường. Cử tri tại xã Bình Khánh, An Thới Đông kiến nghị ĐBQH cần giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án như cầu Bình Khánh, nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành...

Phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri, ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đánh giá TP.HCM đã triển khai tích cực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, đảm bảo các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và an sinh cho người dân. Nhiều dự án quy mô lớn đã được khởi công như tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu Cần Giờ, Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ...

Song theo ông Mạnh, cũng cần nhìn nhận quá trình phát triển sẽ phát sinh những tác động nhất định đến đời sống người dân, đòi hỏi các cấp chính quyền phải theo dõi và xử lý kịp thời. Đoàn ĐBQH sẽ tăng cường giám sát hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án lớn.

Đối với kiến nghị điều chỉnh đất của người dân ra khỏi ranh rừng phòng hộ, ông Lê Quang Mạnh đề nghị TPHCM phối hợp cùng các bộ, ngành rà soát tổng thể trong quá trình lập lại quy hoạch, xác định rõ ranh giới để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Đối với các vấn đề khác mà cử tri phản ánh, đại biểu cho biết tổ ĐBQH sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.