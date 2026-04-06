Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban khóa XVI 06/04/2026 17:56

(PLO)- Quốc hội khóa XVI đã thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chiều 6-4, Quốc hội nghe Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết bằng hệ thống điện tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Quốc hội cũng nghe các dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đối với Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, 493/493 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 98.60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cụ thể, ông Lâm Văn Mẫn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê ở TP Cần Thơ. Ông là Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành Luật.

Ông Lâm Văn Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (XI- dự khuyết, XII- dự khuyết, XIII, XIV), đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI).

Quá trình công tác, ông Lâm Văn Mẫn gắn bó với tỉnh Sóc Trăng, trải qua nhiều vị trí như: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tháng 7-2025, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông Phan Chí Hiếu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Ông Hiếu sinh năm 1969, quê ở Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Luật học.

Ông Phan Chí Hiếu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Phan Chí Hiếu từng là Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 8-2014, ông Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp và được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về dân sự, kinh tế; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; công tác Đảng…

Tháng 1-2023, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đến tháng 9-2025, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ông Mãi sinh năm 1973, quê ở Vĩnh Long. Ông là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI).

Quá trình công tác, ông Phan Văn Mãi gắn bó với tỉnh Bến Tre, từng là Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Từ tháng 6-2021, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Giữa tháng 2-2025, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Ông Lê Tấn Tới được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Luật; Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự.

Ông Lê Tấn Tới là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV); đại biểu Quốc hội ba khóa (XIV, XV, XVI).

Tháng 10-2019, sau nhiều năm công tác trong ngành công an ở Bạc Liêu, ông Lê Tấn Tới giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an; Thiếu tướng Công an nhân dân.

Từ tháng 4-2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 7-2021, ông Lê Tấn Tới được biệt phái, giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông được phong hàm Trung tướng vào tháng 12-2022.

Giữa tháng 2-2025, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV bầu ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Cuối tháng 4-2025, ông được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 6-2025, ông Lê Tấn Tới được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê ở Nghệ An. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học; Đại học chuyên ngành Hóa học và Công nghệ thực phẩm.

Ông Nguyễn Đắc Vinh là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (XI- dự khuyết, XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội bốn khóa (XIII, XIV, XV, XVI).

Ông Nguyễn Đắc Vinh là lưu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Slovakia. Trở về nước, ông công tác tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 8-2008 đến tháng 4-20216, ông trải qua nhiều cương vị trong hệ thống của Đoàn và cương vị cao nhất ông đảm nhiệm là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Tháng 4-2016, ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 12-2019, ông làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 4-2021, ông được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Sau sắp xếp bộ máy vào tháng 2-2025, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội là bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê Hà Nội. Bà là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý.

Bà Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội bốn khóa (XIII, XIV, XV, XVI).

Tháng 5-2020, bà Nguyễn Thanh Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Năm tháng sau, bà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Giữa tháng 6-2024, bà Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau này là Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Tháng 10-2025, bà Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Ông Đông sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ, trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII- dự khuyết, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI).

Ông Nguyễn Hữu Đông công tác trong ngành KSND tỉnh Phú Thọ trong gần chín năm, trưởng thành từ vị trí kiểm sát viên TP Việt Trì.

Tháng 10-2015, ông Nguyễn Hữu Đông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 3-2016, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Sau đó, ông được Bộ Chính trị ra quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 9-2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Cuối tháng 6-2024, ông Nguyễn Hữu Đông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ba tháng sau, ông được điều động, phê chuẩn giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Cuối tháng 10-2025, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội là bà Lê Thị Nga. Bà Nga sinh năm 1964, quê Hà Tĩnh. Bà Nga là Thạc sỹ Luật; Đại học chuyên ngành Luật.

Bà Lê Thị Nga là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội bảy khóa (X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI).

Từ tháng 7-2007, bà Lê Thị Nga giữ cương vị Phó Chủ nhiệm, sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Tháng 2-2025, sau sắp xếp bộ máy, bà làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2026-2031) vừa qua, bà tiếp tục trúng cử, trở thành một trong những đại biểu có thâm niên nhất của Quốc hội.

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê xã Mỹ Đức, TP Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh du lịch, Cử nhân tiếng Anh. Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV); đại biểu Quốc hội hai khóa (XV, XVI). Tháng 6-2019, ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; hơn một năm sau đó, tháng 10-2020, ông trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 5-2023, ông Lê Quang Mạnh làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Từ tháng 2-2025 đến nay, ông lần lượt trải qua các vị trí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

