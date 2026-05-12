Thủ tướng: Tuyệt đối không chuyển đổi số theo kiểu 'làm cho có' 12/05/2026 04:45

(PLO)- Về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không 'làm cho có' hay đối phó. Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải có kết quả phát triển mạnh công nghệ chiến lược trong năm 2026.

Chiều ngày 11-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi Chính phủ được kiện toàn. Ban Chỉ đạo đã bổ sung đầy đủ các Phó Thủ tướng tham gia làm Phó Trưởng Ban. Đồng thời, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cũng được chuyển sang Bộ Công an nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Doanh thu công nghệ số tháng 4 ước đạt 24 tỉ USD

Phiên họp thống nhất đánh giá, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả cụ thể. Các cơ quan đã điều chỉnh, phê duyệt 10 nhóm công nghệ chiến lược trọng điểm, 30 sản phẩm công nghệ chiến lược. Công bố quốc tế tăng 11,3%. Rà soát danh mục 2.441 tiêu chuẩn, quy chuẩn. Doanh thu lĩnh vực công nghệ số tháng 4 ước đạt 24 tỉ USD.

Hạ tầng số tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số. Mạng 3G, 4G phủ trên 99% dân số, 5G đạt 91,9% và dự kiến đạt 97% vào cuối năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh phải có kết quả phát triển mạnh công nghệ chiến lược trong năm 2026. Ảnh: VGP

Đề án 06 tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong chuyển đổi số quốc gia, phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh được triển khai mạnh mẽ, gắn với chuyển đổi số và dữ liệu.

Tại 8 Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 29-4, các cơ quan đã phân cấp 136 TTHC, bãi bỏ 186 TTHC, đơn giản hóa 396 TTHC và bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phương châm hoạt động của Ban Chỉ đạo là tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Yêu cầu đặt ra là phải làm thực chất, hiệu quả, có kết quả cụ thể và đo đếm được.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ còn khá lớn các nhiệm vụ chậm, quá hạn. Thể chế, cơ chế, chính sách còn phân tán, chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) hay cơ chế đặt hàng còn thiếu hoặc chưa rõ ràng.

Tiến độ xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu còn chậm. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và triển khai dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Mới có 201/794 TTHC được sửa đổi để thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu.

Cùng với đó là những tồn tại, hạn chế liên quan phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, hạ tầng số, an ninh mạng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ những tồn tại này, Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm cần đặc biệt quan tâm. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả triển khai nhiệm vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không "làm cho có" hay làm đối phó. Chính phủ lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu từ năm 2026.

Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, chuyển đổi số toàn diện. Việc bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, phát triển kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy bằng được mô hình hợp tác "3 nhà" (Nhà nước - Viện/Trường - Doanh nghiệp) nhằm khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Về các mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ cần hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5. Tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, làm sạch dữ liệu trong năm 2026 với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Quyết liệt cải cách TTHC và phát triển mạnh công nghệ chiến lược, có kết quả cụ thể, không chạy theo phong trào.

Thủ tướng yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học công nghệ. Ảnh: VGP

Khắc phục "lõm sóng", "lõm điện" trên cả nước

Chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, không để chậm, muộn.

Về thể chế, Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, báo cáo Thủ tướng trong quý 2. Đề xuất sửa đổi ngay Nghị định 367/2025 về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa.

Bộ KH&CN chủ trì xây dựng cơ chế đặt hàng, nghiệm thu theo kết quả đầu ra với sản phẩm khoa học công nghệ, chuyển đổi số, báo cáo trong tháng 7.

Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình tổng thể triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030. Các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 15-5.

Về phát triển khoa học công nghệ, Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát, hệ thống hóa các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, chủ chốt.

Thủ tướng giao Bộ KH&CN hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo lợi thế của từng địa phương, hoàn thành trong tháng 6. Rà soát, đề xuất nâng cấp các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược trong tháng 7.

Các Bộ: Công Thương, NN&MT, Y tế, Xây dựng khẩn trương xây dựng danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quản lý, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao.

Về hạ tầng số, Bộ Công an khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác hiệu quả trong tháng 6. Đồng thời phối hợp với Bộ KH&CN hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số vào giữa tháng 6. Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc khắc phục "lõm sóng", "lõm điện" trên cả nước.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương công bố, công khai TTHC tại 8 Nghị quyết của Chính phủ. Các phương án phân cấp, cắt giảm TTHC phải hoàn thành trong tháng 5.

Bộ Công an chủ trì phối hợp bảo đảm vận hành liên thông, ổn định Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết TTHC các cấp, đưa vào vận hành ngay trong tháng 5.