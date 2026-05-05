SAWACO xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh cho cấp nước đô thị 05/05/2026 06:40

Trong xu thế chuyển đổi số, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đang từng bước định hình một mô hình phát triển mới: Xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh phục vụ toàn diện cho quản trị, vận hành và dịch vụ cấp nước đô thị. Việc đầu tư hạ tầng số, dữ liệu tập trung và các nền tảng liên thông giúp nâng cao hiệu quả điều hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Từ “ứng dụng đơn lẻ” đến “hệ sinh thái công nghệ”

Là doanh nghiệp (DN) chủ lực trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại TP.HCM, SAWACO đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của đô thị. Quy mô lớn cùng phạm vi phục vụ rộng khắp khiến yêu cầu đối với công tác quản trị và vận hành ngày càng cao.

Trong giai đoạn trước, ứng dụng công nghệ thông tin tại DN còn phân tán. Tuy nhiên, khi yêu cầu về tốc độ xử lý và tính liên thông ngày càng cao, SAWACO đã từng bước chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh, kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, dữ liệu, điều hành và dịch vụ khách hàng.

Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC). Ảnh: SAWACO

Trong giai đoạn 2025-2026, SAWACO đã triển khai đồng bộ nhiều hợp phần công nghệ quan trọng, hoàn thiện cấu trúc hệ sinh thái. Nổi bật trong đó là trung tâm dữ liệu (Data Center), trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), hệ thống chăm sóc khách hàng số, nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các giải pháp bảo mật.

Điểm đáng chú ý là các hợp phần này không tồn tại độc lập mà được thiết kế theo hướng liên thông, hỗ trợ lẫn nhau: Hạ tầng công nghệ bảo đảm vận hành ổn định, dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, còn các kênh dịch vụ khách hàng được khai thác trên nền tảng số để nâng cao chất lượng phục vụ.

Hệ sinh thái công nghệ thông minh: Nâng cao hiệu quả vận hành và dịch vụ

Hệ sinh thái công nghệ thông minh đã bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt. Các hệ thống được vận hành tập trung, ổn định hơn; năng lực quan sát, ra quyết định được cải thiện; dịch vụ khách hàng cũng trở nên thuận tiện, minh bạch hơn. Qua đó, mô hình này đặt nền tảng cho định hướng phát triển cấp nước thông minh dựa trên dữ liệu, phù hợp với xu thế đô thị thông minh và quản trị hiện đại.

Mô hình hệ sinh thái công nghệ thông minh có thể được diễn giải theo bốn lớp liên thông, tạo thành vòng liên kết: Hạ tầng bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, điều hành được hỗ trợ bằng thông tin trực quan hơn, còn khách hàng được phục vụ thuận tiện và minh bạch hơn.

Trong hệ sinh thái công nghệ của SAWACO, Data Center đóng vai trò là nền tảng cốt lõi, “trái tim” của hệ sinh thái. Việc đầu tư trung tâm dữ liệu hiện đại không chỉ giúp tập trung các hệ thống công nghệ mà còn nâng cao khả năng giám sát, dự phòng và bảo mật. Thay vì vận hành phân tán, các ứng dụng và dữ liệu quan trọng được đưa về một nền tảng chung, giúp tối ưu tài nguyên và giảm thiểu rủi ro. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để SAWACO triển khai các hệ thống điều hành thông minh, phân tích dữ liệu và mở rộng dịch vụ số trong tương lai.

Cùng với Data Center, trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) là một trong những điểm nhấn trong quá trình chuyển đổi số của SAWACO. Đây là nơi tập trung thông tin vận hành quan trọng, hỗ trợ cảnh báo sớm và cung cấp dữ liệu trực quan cho công tác quản lý. Hiện SWOC đang tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng, qua đó ngày càng phát huy vai trò kết nối dữ liệu với hoạt động vận hành và quản trị, góp phần nâng cao năng lực điều hành của DN.

Đầu số tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 999 997. Ảnh: SAWACO

Nếu Data Center và SWOC là phần “hậu trường”, dịch vụ khách hàng số chính là “mặt tiền” thể hiện rõ nhất hiệu quả của chuyển đổi số tại SAWACO. Trong năm 2025, DN đã triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất đầu số 1900 999 997, đưa ứng dụng chăm sóc khách hành vào vận hành trên toàn hệ thống và mở rộng cổng hóa đơn điện tử. Đồng thời, hệ thống thanh toán lõi (Core Billing) cũng được đưa vào thử nghiệm, hướng tới quản lý tập trung và minh bạch hơn. Những thay đổi này giúp chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu và tăng tính minh bạch trong giao tiếp. Người dân và DN có thể tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn thông qua các kênh số, thay vì phụ thuộc vào phương thức truyền thống.

Đặc biệt, một trong những điểm đáng chú ý trong hệ sinh thái công nghệ của SAWACO là việc hình thành kho dữ liệu dùng chung (Data Warehouse) và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Việc tập trung và chuẩn hóa dữ liệu giúp DN xây dựng các bảng điều khiển dữ liệu (dashboard), báo cáo phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Qua đó, không chỉ dừng lại ở số hóa vận hành, SAWACO đang từng bước khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ công tác phân tích, báo cáo và điều hành.

Trong số các hợp phần công nghệ, hệ thống thông tin địa lý (GIS) được xem là yếu tố tạo nên sự khác biệt của SAWACO. Không chỉ là công cụ bản đồ, GIS đang được định hướng trở thành nền tảng dữ liệu hạ tầng cấp nước. Việc chuẩn hóa dữ liệu mạng lưới, đồng bộ thông tin từ các đơn vị và khai thác dữ liệu không gian giúp nâng cao năng lực quản lý và quan sát hệ thống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiến tới mô hình cấp nước thông minh trong tương lai.•