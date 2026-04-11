SAWACO đang khắc phục sự cố rò rỉ khu vực trụ phòng cháy chữa cháy 11/04/2026 14:41

(PLO)- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết đơn vị đang thực hiện khắc phục sự cố rò rỉ khu vực Tê trụ Phòng cháy chữa cháy D1050x150 trước số 282 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO) cho biết Tổng công ty sẽ tạm ngưng cấp nước để hỗ trợ khắc phục sự cố rò rỉ khu vực Tê trụ Phòng cháy chữa cháy D1050x150 trên tuyến ống cấp nước tại giao lộ Võ Thị Sáu – Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Từ đó đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, an toàn.

SAWACO đang khắc phục sự cố rò rỉ khu vực trụ phòng cháy chữa cháy trên đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa. Ảnh: CTV

Trong thời gian ngưng cấp nước để khắc phục sự cố sẽ xảy ra tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ 23 giờ phút ngày 11-4 (thứ bảy) đến 5 giờ phút ngày 112-4 (Chủ nhật).

SAWACO thông báo các khu vực bị ảnh hưởng gồm:

Khu vực Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ gián đoạn cung cấp nước một phần các phường: Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc (quận 3 cũ).

Khu vực Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân sẽ gián đoạn cung cấp nước một phần các phường: Toàn bộ phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (trừ phường 14 cũ), Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Gia Định sẽ gián đoạn cung cấp nước phường Nhiêu Lộc. Nước yếu phường Phú Nhuận.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Thủ Đức sẽ gặp nước yếu các phường: Phường Linh Xuân (quận Thủ Đức cũ), Tăng Nhơn Phú, Long Bình (quận 9 cũ).

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu .

SAWACO sẽ nỗ lực hoàn thành công tác khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, thông báo đến người dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… kịp thời có kế hoạch dự trữ nước sạch để sử dụng.