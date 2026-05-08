Xuất hiện công nghệ sạc pin xe điện siêu nhanh từ 10% đến 98% chỉ trong 6,5 phút 08/05/2026 19:24

(PLO)- Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, các hãng pin hàng đầu như CATL và BYD đang chạy đua rút ngắn thời gian sạc pin xe điện xuống chỉ còn dưới mười phút.

Triển lãm ô tô Bắc Kinh năm nay không chỉ tập trung vào các mẫu ô tô mới mà còn phô diễn sức mạnh công nghệ pin xe điện. Với hơn 1.500 mẫu xe tại 17 gian trưng bày, sự kiện cho thấy bước tiến nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Ảnh: Nio.

Nhiều công ty đang cạnh tranh quyết liệt để giảm thời gian sạc pin xe điện xuống dưới 10 phút. Tại phương Tây, người dùng thường phải mất 30 phút để sạc pin từ 10% lên 80%. Tuy nhiên, hãng CATL vừa giới thiệu bộ pin Shenxing 3 EB có thể sạc từ 10% đến 98% chỉ trong 6,5 phút.

BYD cũng ra mắt công nghệ pin sạc từ 10% lên 97% trong chín phút. Các nhà cung cấp khác như CALB Group, EVE Energy và Sunwoda cũng trình làng các sản phẩm có khả năng sạc từ 10% lên 70% trong chưa đầy 10 phút.

Tại triển lãm, công nghệ sạc nhanh còn được áp dụng cho xe đạp điện. Sunwoda trưng bày loại pin sạc từ 10% lên 80% trong 20 phút với tuổi thọ ít nhất 2.000 chu kỳ sạc. Công nghệ này giúp người dùng sạc pin nhanh chóng tại các điểm dừng chân thay vì phải chờ đợi nhiều giờ.

Ông Li Xianyang, chuyên gia về pin tại Sunwoda, nhận định thời gian sạc là rào cản cuối cùng để xe điện hoàn toàn vượt qua xe xăng. Do đó, các hãng sản xuất đang tập trung cạnh tranh tối đa về tốc độ sạc năng lượng.

Trung Quốc hiện đi trước phần còn lại của thế giới trong việc cung cấp các giải pháp sạc xe điện tiên tiến. Bên cạnh các trạm sạc công suất megawatt, quốc gia này còn dẫn đầu về công nghệ thay pin. Tại triển lãm, hãng xe Nio đã chứng minh việc thay pin hoàn toàn chỉ mất ba phút thông qua màn trình diễn trực tiếp.