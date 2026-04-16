Ô tô điện giờ chỉ mất vài phút để đầy pin 16/04/2026 10:21

BYD vừa trình làng pin lưỡi dao thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc siêu nhanh megawatt với tuyên bố sở hữu tốc độ sạc sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới.

Thương hiệu Lynk & Co của Geely cũng đã công bố hiệu suất sạc thậm chí còn ấn tượng hơn nhờ pin Energee Golden Brick 900V.

Theo dữ liệu thử nghiệm chính thức được công bố, mẫu ô tô Lynk & Co 10 đã đạt được tốc độ sạc nhanh kỷ lục khi chỉ mất 4 phút 22 giây để sạc từ 10% lên 70% và chỉ cần 8 phút 42 giây để sạc từ 10% lên 97%.

Kết quả này chính thức vượt qua công nghệ sạc Megawatt của BYD vốn mất 5 phút để sạc lên 70% và 9 phút để đạt 97%.

Trong quá trình thử nghiệm, công suất sạc đỉnh đạt tới 1.100 kW. Ngay cả khi pin đã đầy 80%, tốc độ vẫn duy trì ở mức trên 500 kW, một con số không tưởng đối với đa số các dòng ô tô điện hiện nay.

Song song với cuộc đua công suất, BYD cũng vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe quốc tế Yuan Plus (Atto 3) với những cải tiến mạnh mẽ về phạm vi hoạt động và công nghệ pin. Nhờ công nghệ sạc nhanh, Atto 3 chỉ mất 5 phút để sạc từ 10% đến 70% và 9 phút để đạt 97%.