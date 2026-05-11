Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM hiện nay là một công trường, đang phải xoay sở nguồn vật liệu xây dựng 11/05/2026 19:14

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM nói hiện TP là một công trường với rất nhiều công trình lớn. Câu chuyện phải giải quyết hiện nay gồm hai vấn đề: đền bù giải phóng mặt bằng và xoay sở nguồn vật liệu xây dựng.

Chiều 11-5, tổ đại biểu Quốc hội số 6 tiếp xúc các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM đang giải quyết câu chuyện thiếu vật liệu xây dựng

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri phản ánh tình trạng quy hoạch treo kéo dài tại một số khu vực khiến người dân không thể sửa chữa, cải tạo nhà ở, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt. Cử tri đề nghị TP rà soát quyết liệt các dự án quy hoạch treo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Cử tri cũng có ý kiến về cơ chế đấu thầu, quản lý kỷ cương trong đền bù giải phóng mặt bằng.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP rất ý thức và nỗ lực khắc phục.

Hiện nay, TP.HCM là một công trường với rất nhiều công trình lớn, nhà đầu tư tư nhân làm là chủ yếu. Còn theo ông, câu chuyện TP phải giải quyết gồm hai vấn đề: đền bù giải phóng mặt bằng và xoay sở nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá.

"Khắp nơi thiếu, TP cũng đang phải xoay sở", Bí thư Trần Lưu Quang nói và thông tin ngay trong ngày mai (12-5), ông sẽ ngồi với các sở, ngành, trực tiếp nghe báo cáo để xử lý.

Ngoài ra, với tốc độ phát triển xây dựng như hiện nay, thiếu hụt công nhân xây dựng cũng đang là một mối lo mà TP.HCM đang tìm cách xử lý.

Với 838 dự án còn tồn đọng, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết đang quyết liệt tháo gỡ với tinh thần "không ngại khó" để người dân an tâm khi mua nhà, không gặp rắc rối pháp lý với các dự án.

Xây dựng văn hóa bắt đầu từ gia đình

Cũng tại đây, cử tri Lê Thị Phương Loan, phường Bình Tiên nói TP.HCM triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Cử tri mong muốn lãnh đạo TP sớm trình Quốc hội thông qua luật này để TP.HCM có thêm điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nói, mong muốn phát triển kinh tế đồng bộ với văn hóa, đảm bảo công bằng xã hội là mong mỏi chính đáng.

Theo ông, mục tiêu cơ bản và lớn lao nhất là đời sống của từng người, từng nhà phải tốt hơn, nhà cao cửa rộng hơn, đời sống tinh thần phải văn minh, lịch sự, an toàn và có chất lượng sống tốt.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng đồng tình với ý kiến phải có giáo dục về văn hóa, phải bảo tồn di sản văn hóa và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực này.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM là địa phương được kỳ vọng để xây dựng mục tiêu này vì có kinh nghiệm, nguồn lực và dư địa để phát triển. Lãnh đạo TP xác định phải quyết liệt để đi trước thực hiện mục tiêu này. Điều này cũng thể hiện ở việc phải quan tâm đến hộ nghèo và hộ cận nghèo.

“Thành phố sẽ có chính sách nhưng chính sách kiểu gì đi nữa thì chúng ta cũng phải cân nhắc một điều là tính khả thi của nó. Hay nói một cách giản dị là cũng phải có tiền mới làm được, nếu không chính sách sẽ bị gãy giữa đường”, ông nói.

Ông cũng đề cập một thực tế trong cuộc sống là nhiều nhà, nhiều nơi, nhiều khu vực đặt nặng câu chuyện kinh tế nhiều hơn. Lãnh đạo TP ý thức được điều này để làm sao có sự hài hòa trong chính sách.

Cũng theo Bí thư TP.HCM, có câu chuyện là đổ tiền làm văn hóa nhưng không ra giá trị đong đếm được; trong khi nếu mình đổ tiền cho kinh tế thì mình thu lại được tiền liền,thu lại công trình…

Bí thư TP.HCM nói, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 80 và TP.HCM cũng ý thức được rằng phải đi đầu thực hiện. Hiện nay, hạ tầng về thiết chế văn hóa cũng khá hơn và tới đây TP.HCM cũng đầu tư nhiều hơn nữa cho nên phải quan tâm thực hiện. Ông khẳng định TP.HCM có dư địa và kinh nghiệm tổ chức triển khai.

Dù vậy, người đứng đầu đảng bộ TP.HCM cho rằng trong từng nhà, mọi người cũng phải chăm chút giáo dục về văn hóa, đặc biệt là cho các thế hệ trẻ. Bởi dù hệ thống có nỗ lực đến đâu mà từng gia đình buông lỏng cũng sẽ khó. Điều này nên bắt từ những ý thức đơn giản như dạy các em phải biết chào hỏi người lớn, khách đến nhà; từ đó gìn giữ bản sắc văn hóa của gia đình, xã hội và xa hơn là văn hóa của đất nước.

“Muốn văn hóa của cái đất nước này, của cái thành phố này, của cái xã hội này nó tốt thì có trách nhiệm của tất cả những người đang ngồi ở đây và đang đặt vấn đề với chúng tôi”, ông đáp.

Với ý kiến cử tri về Luật đô thị đặc biệt mà TP.HCM đang chuẩn bị trình, Bí thư TP.HCM cho rằng vấn đề khi có Luật rồi, khâu tổ chức thực hiện như thế nào.

“Nhưng cái luật này đang trình một yếu tố cực kỳ đặc biệt. Luật này không có nghị định, không có thông tư mà UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM sẽ hướng dẫn thực hiện. Cái này là một bước cải tiến cực kỳ lớn, là một cuộc cách mạng về thể chế”, Bí thư TP.HCM nói.