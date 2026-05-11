Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Sẽ không cho chung cư cao tầng mọc tại khu vực trung tâm 11/05/2026 18:03

(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, TP sẽ không cho chung cư cao tầng mọc tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư.

Thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề cập tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội số 6 với các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, vào chiều 11-5.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM...

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại UBND phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu ở trụ sở phường trên.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Tại đây, cử tri Nguyễn Đức Thành, khu phố 12, phường Diên Hồng kiến nghị tăng cường quy hoạch đồng bộ giữa giao thông và phát triển đô thị.

Theo cử tri, hiện nay nhiều tuyến đường dù đã được mở rộng lên 6 làn xe nhưng vẫn phải dành làn sát vỉa hè cho ô tô đậu, gây ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, đồng thời làm gia tăng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan việc đậu xe ô tô dưới lòng đường trong Luật Giao thông đường bộ; đồng thời đầu tư, bố trí thêm các bãi đậu xe công cộng nhằm hạn chế tình trạng xe đậu tràn lan trên đường.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng đậu xe ở lòng đường là câu chuyện rất nan giải, không chỉ có ở nước ta.

Theo ông, xe đậu trên đường ít nhiều làm ắc tắc giao thông, nhưng có lẽ phải chấp nhận. “Tôi không cổ xúy cho câu chuyện 'quản lý không được thì cấm'. Bây giờ mình cấm thì người dân có xe đậu xe ở đâu", ông đặt vấn đề và cho rằng trước khi cấm, phải tính đến chỗ đậu xe cho người dân, nếu cấm thì dân đậu ở đâu. Đây là bài toán hoàn toàn không đơn giản.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết địa phương sẽ từng bước từng bước tháo gỡ bài toán này bằng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, quy hoạch phát triển TP thời gian tới sẽ được thực hiện đồng bộ hơn, gắn với quy định cụ thể về bãi đậu xe.

"Chủ trương sắp tới của TP.HCM là không cho chung cư cao tầng mọc tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư. Thay vào đó, TP sẽ ưu tiên phát triển ra khu vực ngoài trung tâm, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Những khu đất đẹp khả năng sẽ ưu tiên làm công viên rất cao", Bí thư TP.HCM nói.

Song song đó, TP.HCM cũng sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tăng kết nối với Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. TP cũng triển khai các dự án đường sắt đô thị, đường sắt kết nối Thủ Thiêm với sân bay Long Thành, đảm bảo rút ngắn thời gian đi vào trung tâm.