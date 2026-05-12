Nhiều tuyến đường trung tâm ở TP.HCM hạn chế lưu thông vào cuối tuần này 12/05/2026 14:37

(PLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công tác tổ chức giải chạy đêm, Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM vào hai ngày cuối tuần này.

Cụ thể, từ 20 giờ ngày 16-5 (Thứ bảy) đến 5 giờ 30 ngày 17-5 (Chủ nhật): Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để thi công cổng xuất phát/về đích và phục vụ tổ chức giải chạy.

* Lộ trình thay thế: Trương Định → Nguyễn Du → Cách mạng tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Trương Định.

Kể từ 23 giờ 45 ngày 16-5 đến 3 giờ 45 ngày 17-5, cấm tạm thời các loại xe 2 bánh lưu thông vào làn hỗn hợp ven bờ sông theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt + Pasteur (Vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để phục vụ giải chạy bộ.

* Lộ trình thay thế: Võ Văn Kiệt → rẽ trái vào Huỳnh Mẫn Đạt → Trần Hưng Đạo → tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Người dân chú ý các đoạn đường phục vụ cho giải chạy đêm. Ảnh minh họa: ĐÀO TRANG

Các cự ly cụ thể sẽ hạn chế các loại xe lưu thông, người dân nên chọn lộ trình thay thế và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng như sau:

Lộ trình 21 km (lúc 23 giờ 55 ngày 16-5 đến 3 giờ 25 ngày 17-5):

Xuất phát đường Trương Định → rẽ phải Nguyễn Thị Minh Khai → rẽ phải Phạm Ngọc Thạch → đi thẳng Công Xã Paris → đi thẳng Đồng Khởi → rẽ phải Tôn Đức Thắng → rẽ phải Nguyễn Huệ → rẽ trái Lê Thánh Tôn → rẽ trái Nguyễn Huệ (quay đầu hướng ngược lại) → rẽ phải Tôn Đức Thắng → rẽ phải Hàm Nghi → quay đầu tại giao lộ Hàm Nghi/Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đi thẳng Hàm Nghi → rẽ phải Tôn Thất Đạm → rẽ phải Võ Văn Kiệt → đi thẳng ngược chiều vào Võ Văn Kiệt theo làn xe hỗn hợp phía sát rạch Bến Nghé → quay đầu Võ Văn Kiệt đi theo làn xe 2 bánh sát rạch Bến Nghé (tại giao lộ đường Huỳnh Mẫn Đạt + Võ Văn Kiệt) → đi thẳng Võ Văn Kiệt → đi thẳng Tôn Đức Thắng (hướng hầm chui dưới cầu Khánh Hội) → rẽ phải cầu Ba Son →đi thẳng R12 → rẽ trái Tố Hữu → rẽ trái Nguyễn Cơ Thạch → đi thẳng cầu Thủ Thiêm → rẽ trái Nguyễn Hữu Cảnh → rẽ phải Nguyễn Bỉnh Khiêm → rẽ trái Lê Duẩn → rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa → rẽ phải Nguyễn Du → rẽ phải Trương Định → Về đích.

Lộ trình 10 km (lúc 0 giờ 20 đến 2 giờ 20 ngày 17-5):

Xuất phát Trương Định → rẽ phải Nguyễn Thị Minh Khai → rẽ phải Phạm Ngọc Thạch → đi thẳng Công Xã Paris → đi thẳng Đồng Khởi → rẽ phải Tôn Đức Thắng → rẽ phải Nguyễn Huệ → rẽ trái Lê Thánh Tôn → rẽ trái Nguyễn Huệ (quay đầu hướng ngược lại) → rẽ phải Tôn Đức Thắng → rẽ phải Hàm Nghi → quay đầu tại giao lộ Hàm Nghi/Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đi thẳng Hàm Nghi → rẽ phải Tôn Thất Đạm → rẽ phải Võ Văn Kiệt → đi thẳng ngược chiều vào Võ Văn Kiệt theo làn xe hỗn hợp phía sát rạch Bến Nghé → quay đầu đường Võ Văn Kiệt đi theo làn xe 2 bánh sát rạch Bến Nghé (tại khu vực dưới chân cầu Calmette) → đi thẳng Võ Văn Kiệt → đi thẳng Tôn Đức Thắng (hướng hầm chui dưới cầu Khánh Hội) → đi thẳng hướng Tôn Đức Thắng dưới chân cầu Ba Son → rẽ trái Lê Duẩn → rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa → rẽ phải Nguyễn Du → rẽ phải Trương Định → Về đích.

Lộ trình 5 km (lúc 0 giờ 35 đến 1 giờ 35 ngày 17-5):

Xuất phát đường Trương Định → rẽ phải Nguyễn Thị Minh Khai → rẽ phải Phạm Ngọc Thạch → đi thẳng Công Xã Paris → đi thẳng Đồng Khởi → rẽ phải Tôn Đức Thắng → rẽ phải Nguyễn Huệ → rẽ trái Lê Thánh Tôn → rẽ phải Trương Định → rẽ phải Lý Tự Trọng → rẽ trái Nguyễn Trung Trực → rẽ trái Nguyễn Du → rẽ phải Trương Định → Về đích.

Phòng CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải chạy đêm cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, Công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.