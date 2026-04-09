Điều chỉnh giao thông trên giao lộ Trường Chinh, Phạm Văn Bạch 09/04/2026 08:55

(PLO)- Phòng CSGT kiến nghị người dân không thật sự có nhu cầu di chuyển qua khu vực giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế.

Ngày 9-4, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo về việc điều chỉnh giao thông qua khu vực giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn, TP.HCM.

Theo Phòng PC08, theo thông tin đã công bố từ ngày 4-4, Sở Xây dựng sẽ đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Trường Chinh + Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn, TP.HCM).

Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC08 dự báo tình hình trật tự giao thông tại khu vực này sẽ diễn biến phức tạp, do đây là tuyến đường trọng điểm kết nối cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, áp lực phương tiện sẽ ảnh hưởng đến các giao lộ trên tuyến Trường Chinh (đặc biệt là giao lộ cắt ngang với đường Tây Thạnh, Phan Huy Ích, Cộng Hoà…).

Nhằm đảm bảo an toàn, giảm bớt áp lực lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh, Phòng PC08 kiến nghị người dân sử dụng xe mô tô, ô tô cá nhân nếu không thật sự có nhu cầu di chuyển qua khu vực giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế. Phòng PC08 đề xuất các lộ trình sau:

Hướng từ đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) đi phường Sài Gòn:

Lộ trình 1: Trường Chinh - Nguyễn Văn Quá (hoặc Phan Huy Ích) - Quang Trung - Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng - đi phường Sài Gòn.

Lộ trình 2: Trường Chinh - Tây Thạnh - Đường D9 (hoặc Nguyễn Hữu Tiến) - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Tiến (hoặc Dương Đức Hiền hoặc Nguyễn Hữu Dật) - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - CMT8 - đi Phường Sài Gòn.

Lộ trình 3: Trường Chinh - Lê Đức Anh - đường M1 - đường CN1 - Lê Trọng Tấn - đường D2 - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - CMT8 - Hoàng Văn Thụ - Lê Bình - Hoàng Sa - đi phường Sài Gòn.

Hướng từ phường Sài Gòn đi đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận)

Lộ trình 1: Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm - Quang Trung - Nguyễn Văn Quá (hoặc Đỗ Mười) - Trường Chinh.

Lộ trình 2: CMT8 - Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào (hoặc Trương Công Định) - Ba Vân - Luỹ Bán Bích - Trương Vĩnh Ký - Gò Dầu - Tân Quý - đường D2 - Lê Trọng Tấn - đường Cn1 - đường M1 - đường Tân Thới Nhất 8 (hoặc Lê Đức Anh) - Phan Văn Hớn - Trường Chinh.

Lộ trình 3: CMT8 - Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn - Lê Đức Anh - Trường Chinh (Hoặc Phan Văn Hớn - Trường Chinh).

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực thi công và các tuyến đường xung quanh.