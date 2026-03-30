CSGT điều chỉnh đèn tín hiệu, 'giải nhiệt' ùn tắc nút Mai Chí Thọ – Trần Não 30/03/2026 19:29

(PLO)- Sau phản ánh về tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm tại nút giao Mai Chí Thọ – Trần Não, TP.HCM, lực lượng CSGT đã điều chỉnh chu kỳ đèn và tăng cường điều tiết nhằm giảm áp lực giao thông.

Ngày 30-3, Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đã triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ cục bộ tại nút giao Mai Chí Thọ – Trần Não sau khi ghi nhận phản ánh từ người dân và trên mạng xã hội.

Giờ tan tầm, lượng phương tiện đổ dồn về nút giao Mai Chí Thọ – Trần Não tăng cao. Ảnh: PC08

Theo Đội CSGT Cát Lái, hệ thống camera AI đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm nên việc phân chia thời lượng đèn tín hiệu chưa sát với lưu lượng thực tế, dẫn đến ùn ứ vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Trước tình hình này, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Chỉ huy điều khiển giao thông TP.HCM điều chỉnh lại thông số đèn tín hiệu, theo hướng ưu tiên thời gian lưu thông trên trục chính Mai Chí Thọ.

Song song đó, CSGT bố trí lực lượng trực tiếp điều tiết tại nút giao vào giờ cao điểm (từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ 30 đến 19 giờ), linh hoạt phân luồng phương tiện nhằm giảm nhanh tình trạng ùn tắc.

CSGT cũng khuyến cáo người dân chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và tín hiệu đèn giao thông; không lấn làn, không chạy xe lên vỉa hè, không dừng chờ đèn quá vạch quy định gây cản trở các hướng lưu thông khác.

Đội CSGT Cát Lái rất mong nhận được sự phản ánh các thông tin về tình hình TTATGT trên địa bàn đảm trách. Người dân vui lòng liên hệ qua số điện thoại trực ban Đội CSGT Cát Lái: 028 3747 1999; số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08; hoặc Trang Zalo official account “Phòng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh" để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.