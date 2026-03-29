TP.HCM: Nhóm công nhân phục kích, sát hại đồng hương trên đường về phòng trọ 29/03/2026 10:42

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một nam công nhân bị nhóm đồng hương phục kích, dùng dao sát hại trên đường về phòng trọ. Các nghi phạm nhanh chóng bị Công an TP.HCM bắt giữ sau thời gian ngắn truy xét.

Ngày 29-3, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan vụ nam công nhân bị đâm tử vong tại giao lộ DA2 - N6, khu phố 6, phường Thới Hòa.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Hoài Lượng (21 tuổi), Võ Hoàng Trí (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, cùng quê Cà Mau). Nạn nhân là anh HCN (21 tuổi, quê Cà Mau), công nhân Công ty Midea trên đường NA2, phường Thới Hòa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 45 ngày 27-3, sau giờ tan ca, anh N chạy xe đạp điện từ công ty về phòng trọ trên đường D16. Khi đến giao lộ DA2 - N6, anh bất ngờ bị một nhóm người cầm hung khí từ trong bóng tối lao ra tấn công.

Bị đánh bất ngờ, nạn nhân ngã xe và bỏ chạy nhưng vẫn bị truy đuổi. Lúc này, một người trong nhóm áp sát, dùng dao tấn công khiến anh N gục tại chỗ, tử vong do mất máu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông HVĐ (40 tuổi, cậu của nạn nhân) chạy phía sau. Phát hiện sự việc, ông Đ chạy đến can ngăn nhưng không kịp.

Gây án xong, các nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường và vứt lại con dao dài khoảng 25 cm. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để truy xét.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Trong đó, Nguyễn Trọng Nhân từng xích mích và hăm dọa đánh anh N trước đó.

Sau thời gian ngắn truy xét, Lượng và Trí đã ra đầu thú tại Cần Thơ. Riêng Nhân, người trực tiếp đâm nạn nhân, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Sóc Trăng.

Anh N có hoàn cảnh khó khăn, mới từ Cà Mau lên TP.HCM làm việc khoảng một tuần. Tại quê nhà, mẹ anh thường xuyên đau bệnh, gia đình còn một em gái nhỏ.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.