TP.HCM: Tìm nhân chứng vụ tai nạn trên đường Lương Ngọc Quyến 28/03/2026 14:42

(PLO)- Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bị thương nặng, xảy ra trên địa bàn phường An Nhơn, TP.HCM.

Ngày 28-3, Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 23-3, trước nhà không số trên đường Lương Ngọc Quyến (cạnh hẻm 80/12 Dương Quảng Hàm), phường An Nhơn, TP.HCM.

Tìm nhân chứng vụ tai nạn trên đường Lương Ngọc Quyến. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, bà NTTD (53 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) điều khiển xe mô tô biển số 49K1-854.58 lưu thông trên đường Lương Ngọc Quyến, theo hướng từ đường Dương Quảng Hàm về đường Đặng Thùy Trâm.

Khi đến khu vực trên, bà D bất ngờ té ngã xuống đường và bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn, Phòng CSGT đề nghị người dân trực tiếp chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình, camera an ninh ghi lại diễn biến liên quan, vui lòng cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Người dân có thể liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh, địa chỉ 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP.HCM; số điện thoại trực ban: 028 37263803.

Phòng CSGT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của người dân.