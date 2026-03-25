Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 13 25/03/2026 14:46

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh và đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan.

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào chiều 13-12-2025 trước số 92 Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày trên, Thái Ngọc Gia Bảo điều khiển xe máy hiệu Honda Vario, biển số 50N1-976.82, lưu thông từ hướng ngã tư Hàng Xanh về Bến xe Miền Đông cũ.

Khi đến trước địa chỉ trên, xe của Bảo xảy ra va chạm với xe máy biển số 38N4-9615 do ông Tất Tô Hà điều khiển cùng chiều, khiến ông Hà té ngã, bất tỉnh, chảy máu mũi và bị trầy xước tay chân.

Sau va chạm, Bảo dừng xe, cùng người dân đưa nạn nhân vào lề đường, di chuyển phương tiện để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời hỗ trợ đưa ông Hà đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Thạnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Viện KSND khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Để làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những ai trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn trên liên hệ Đội Điều tra, Phòng PC01 (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Duy qua số điện thoại 0903.784.397 để cung cấp thông tin.

Cơ quan điều tra rất mong nhận được sự phối hợp của người dân nhằm sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.