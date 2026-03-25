Giải cứu bé trai mắc kẹt giữa 2 bức tường ở TP.HCM 25/03/2026 13:42

(PLO)- Bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt giữa 2 bức tường hẹp khi leo mái nhà bắt mèo đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM giải cứu an toàn sau hơn 20 phút.

Ngày 25-3, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM, cho biết đã kịp thời giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt giữa 2 bức tường tại phường Bình Cơ.

Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa 2 bức tường nhà. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 17 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 32 nhận tin báo từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị kẹt trong khe hẹp giữa 2 bức tường gạch trên đường Hội Nghĩa 57.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đại úy Võ Minh Phương, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn. Đến khoảng 10 giờ 27 phút, lực lượng có mặt, nhanh chóng triển khai phương án giải cứu.

Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM sử dụng các biện pháp và kĩ năng để hỗ trợ, đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Ảnh: XUÂN MINH

Ban đầu, lực lượng chức năng dự kiến sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, khoan đục để phá tường. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, phương án này tiềm ẩn nguy cơ sập tường, gây nguy hiểm cho nạn nhân nên được thay đổi kịp thời.

Các chiến sĩ sau đó sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời liên tục trấn an tinh thần. Một ống dây nước cũng được đưa vào để tiếp nước uống, giúp bé duy trì thể trạng trong quá trình chờ giải cứu.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút, bé trai được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng có mặt động viên, trấn an tinh thần bé trai bị mắc kẹt. Ảnh: XUÂN MINH

Nạn nhân được xác định là Trần Quốc Đ (9 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu, bé leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa 2 bức tường và mắc kẹt.

Đáng chú ý, 2 cán bộ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 32 là đại úy Nguyễn Đức Anh và đại úy Nguyễn Học Hiền khi đang trên đường công tác gần khu vực đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, góp phần giúp công tác cứu nạn diễn ra nhanh chóng, an toàn.