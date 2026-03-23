Khai thác đất trái phép, bị phạt 69 triệu đồng 23/03/2026 18:46

Ngày 23-3, Công an xã Bình Giã, TP.HCM cho biết đơn vị đã xử lý một trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát được Công an xã Bình Giã tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên. Ảnh: CA

Theo thông tin, trước đó vào tháng 1-2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Bình Giã phát hiện hai xe ô tô tải lưu thông trên tuyến đường liên xã thuộc khu vực ấp 4 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như giấy phép khai thác khoáng sản hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định có hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất) trái phép.

Lực lượng Công an xã Bình Giã kiểm tra xe tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển đất trái phép trên tuyến đường liên xã thuộc ấp 4, qua đó phát hiện hành vi vi phạm. Ảnh: CA

Đến ngày 9-3, Công an xã Bình Giã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu 15,2 m³ đất và buộc nộp ngân sách Nhà nước số tiền 69 triệu đồng.

Xe tải chở đất không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy phép khai thác khoáng sản hợp lệ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: CA

Công an xã Bình Giã cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn.