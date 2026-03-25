Xe đầu kéo va chạm xe tải, hai phương tiện bốc cháy dữ dội ở TP.HCM 25/03/2026 10:13

(PLO)- Va chạm giữa xe tải và ô tô đầu kéo tại xã Thanh An, TP.HCM khiến cả hai phương tiện bốc cháy ngùn ngụt, hàng chục tấn hạt điều đổ tràn xuống đường.

Ngày 25-3, Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Thanh An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai phương tiện bốc cháy.

VIDEO: Xe đầu kéo tông lật xe tải, hai phương tiện bốc cháy dữ dội ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 3 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số 51D-921... kéo theo rơ móc, lưu thông trên đường ĐT 744 hướng từ Dầu Tiếng đi Quốc lộ 13.

Khi đến khu vực giao với đường Hồ Chí Minh thuộc ấp Bến Chùa (xã Thanh An), xe đầu kéo va chạm với ô tô tải biển số 93A... đang chở hạt điều.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải lật nhào, hàng chục tấn hạt điều đổ tràn xuống mặt đường. Ngay sau đó, phương tiện này bốc cháy dữ dội.

Hình ảnh hai phương tiện bốc cháy sau va chạm. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ tài xế và phụ xe đầu kéo thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó lan sang xe tải khiến cả hai phương tiện cháy ngùn ngụt.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn Khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và khống chế đám cháy.

Vụ cháy khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lớn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.