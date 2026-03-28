CSGT Bình Triệu mở cao điểm, kéo giảm tai nạn trên Quốc lộ 13 28/03/2026 11:35

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 13, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Ngày 28-3, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT Công an TP.HCM, Đội CSGT Bình Triệu tiếp tục ra quân triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13.

CSGT Bình Triệu mở cao điểm, kéo giảm tai nạn trên Quốc lộ 13.

Theo ghi nhận, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Vĩnh Bình, phường Bình Hòa đến khu vực giáp cầu Tham Rớt, Đồng Nai) diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Lúc 9 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư Đất Thánh, phường Thuận An, TP.HCM phát hiện ông NHH (48 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) điều khiển xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng CSGT Bình Triệu ra quân tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng cồng kềnh, quá khổ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trọng điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép, với chiều dài lên đến 1,9 m.

Cùng buổi sáng, tổ công tác cũng phát hiện anh PTT (32 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, người này chở hàng cồng kềnh và không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe theo quy định.

Phương tiện vi phạm không đủ điều kiện lưu thông bị lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định.

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2025 đến nay, trên toàn tuyến Quốc lộ 13 đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết và 8 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường.

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT TP.HCM đã xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn, đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải lưu thông trên Quốc lộ 13, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, quá tải và điều kiện kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng trong sáng cùng ngày, các tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xử lý các lỗi vi phạm đối với tài xế xe tải, xe khách và ô tô trên tuyến.

Theo Đội CSGT Bình Triệu, tuyến Quốc lộ 13 do đơn vị đảm trách dài khoảng 35 km, từ cầu Vĩnh Bình đến khu vực giáp phường Bến Cát, đi qua 9 phường.

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn được triển khai từ 8 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 26-5. Để đảm bảo hiệu quả, ngoài bốn tổ tuần tra kiểm soát định kỳ, đơn vị còn thành lập thêm tổ chuyên đề Quốc lộ 13 gồm 3 - 4 cán bộ, thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm xuyên suốt toàn tuyến từ 6 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.

Tổ công tác kiểm tra phương tiện xe ba bánh chở hàng vượt quá kích thước cho phép tại khu vực ngã tư Đất Thánh, qua đó lập biên bản xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội CSGT Bình Triệu cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trở lên, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 13, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song đó, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông.

Một trường hợp vi phạm bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý. Ảnh: PHẠM HẢI