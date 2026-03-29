Cần Thơ: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu hành chính trong Trung tâm Văn hóa Tây Đô 29/03/2026 17:19

(PLO)- Việc điều chỉnh cục bộ giúp tháo gỡ những khó khăn về quy hoạch đô thị và nông thôn để khẩn trương triển khai dự án Trung tâm hành chính trong Trung tâm Văn hóa Tây Đô tại Cần Thơ trong năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đang lấy ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh tại vị trí Khu hành chính TP Cần Thơ trong Trung tâm Văn hóa Tây Đô).

Sơ đồ không ảnh vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ. Ảnh trích từ báo cáo.

Thời gian lấy ý kiến là 15 ngày, kể từ ngày 24-3-2026 đối với cơ quan, tổ chức, chuyên gia và từ 20-30 ngày đối với cộng đồng dân cư.

Theo dự thảo báo cáo, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515 ngày 28-3-2013. Trong đó với mục tiêu “Phát triển không gian thành phố theo hướng phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng; phát triển hài hòa với cảnh quan tự nhiên, phát huy bản sắc đô thị sông nước, đô thị sinh thái đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Hiện tại, UBND TP đã chấp thuận chủ trương giao Sở Xây dựng chủ trì, thực hiện lập Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập Quy hoạch chung TP (sau sắp xếp đơn vị hành chính), với thời gian hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, trong thời gian hoàn thành hồ sơ đồ án quy hoạch chung TP để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng kế hoạch đề ra và không làm gián đoạn đến công tác thực hiện triển khai Trung tâm hành chính tập trung cũng như khi triển khai thực hiện hiện quy hoạch chung TP, thì cần phải thực hiện rà soát các khu vực phải thực hiện điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung TP.

Theo đó, việc lập điều chỉnh Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn về quy hoạch đô thị và nông thôn để triển khai dự án Trung tâm hành chính trong Trung tâm văn hóa Tây Đô trọng điểm của TP.

Các nội dung điều chỉnh cục bộ đảm bảo không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị, không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch; tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung hiện có.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung có việc điều chỉnh chức năng sử dụng khu đất diện tích 69,37 ha. Trong đó, đất cây xanh công viên theo tuyến (diện tích 62,83 ha) điều chỉnh thành đất công trình công cộng. Đất giao thông đối ngoại, gồm đất giao thông chính thành phố, diện tích 6,54 ha, không điều chỉnh chức năng sử dụng đất.

Cũng theo báo cáo, việc điều chỉnh cục bộ giúp tháo gỡ những khó khăn về quy hoạch đô thị và nông thôn để khẩn trương triển khai dự án Trung tâm hành chính trong Trung tâm Văn hóa Tây Đô trong năm 2026, cần phải thực hiện rà soát để điều chỉnh cục bộ để đảm bảo các điều kiện triển khai lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Việc điều chỉnh các khu chức năng theo hướng mở tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các dự án thương mại dịch vụ và khu vực hỗ trợ lân cận tạo ra hệ sinh thái cộng hưởng, đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP, từ đó tạo ra cơ hội việc làm cho nhân dân địa phương…