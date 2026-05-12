TP.HCM giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu dự án cải tạo giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu 12/05/2026 06:00

UBND TP.HCM vừa thống nhất giao liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND TP, việc nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất dự án phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

Sở Tài chính được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình duyệt.

TP.HCM sẽ dừng nghiên cứu nhiều dự án ở khu vực Hàng Xanh để thực hiện dự án khác có quy mô hơn. Ảnh: ĐT

UBND TP.HCM giao liên danh doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất không đồng nghĩa với việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo yêu cầu, liên danh nhà đầu tư phải tự thu xếp toàn bộ kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, không sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, hồ sơ đề xuất dự án phải được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ban hành công văn.

Trường hợp quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành hoặc hồ sơ không được chấp thuận, công văn sẽ tự hết hiệu lực và nhà đầu tư phải tự chịu toàn bộ chi phí, rủi ro phát sinh.

Liên quan đến các dự án giao thông trong khu vực, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng TP.HCM dừng triển khai lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM dừng lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến nút giao Phạm Văn Đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với liên danh nhà đầu tư để bàn giao hồ sơ, tài liệu đã nghiên cứu trước đó. Đồng thời, xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh, bảo đảm không sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí cho các đơn vị tư vấn.

Sở Tài chính TP.HCM được UBND TP.HCM giao chủ trì tham mưu điều chỉnh Quyết định số 2829 theo hướng không tiếp tục giao các cơ quan nhà nước thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với hai dự án nêu trên.

Các sở, ngành, cùng UBND các phường Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây và Hiệp Bình được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ liên danh nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ theo quy định.