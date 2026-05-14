Yêu cầu sớm khắc phục vụ sụp lún mặt đường khi làm tuyến metro số 2 14/05/2026 14:58

(PLO)- Chủ đầu tư thực hiện khoan khảo sát địa chất dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đã gây ra sụp lún mặt đường trên giao lộ Phó Đức Chính - Hàm Nghi.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa yêu cầu Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đơn vị đầu tư tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) khẩn trương xử lý dứt điểm sự cố liên quan đến lún sụp mặt đường tại giao lộ Phó Đức Chính - Hàm Nghi, phường Bến Thành.

Sở Xây dựng cho biết Sở đã nhận được báo cáo của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP về tình hình khắc phục sự cố lún sụp mặt đường tại khu vực này.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) mới được khởi công vào ngày 29-4. Ảnh: THUẬN VĂN

Qua xem xét, Sở Xây dựng nhận định hiện Công ty Đại Quang Minh mới chỉ hoàn thành việc khắc phục vết khoan thủng trên tuyến cống bao D900. Trong khi đó, vết khoan thủng tại tuyến cống hộp kích thước [2x2]m vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo Sở Xây dựng, tình trạng này khiến nước thải tiếp tục rò rỉ ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm các điểm lún, sụp mặt đường trong thời gian tới. Đồng thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như sự vận hành ổn định của hệ thống thoát nước đô thị. Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Đại Quang Minh khẩn trương triển khai khắc phục hoàn toàn lỗ khoan trên tuyến cống hộp [2x2]m tại giao lộ Phó Đức Chính - Hàm Nghi và phải hoàn thành trước ngày 30-5-2026.

Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp này phải phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP cùng các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện.

Trường hợp Công ty Đại Quang Minh tiếp tục chậm khắc phục sự cố, sở sẽ có báo cáo chính thức gửi UBND TP.HCM về công tác phối hợp của doanh nghiệp trong thời gian qua cũng như các vấn đề liên quan khác.

Trước đó, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng liên quan việc xử lý sự cố khoan khảo sát thuộc dự án tuyến đường metro số 2 tại khu vực Hàm Nghi - Phó Đức Chính. Việc khắc phục được thực hiện sau khi xảy ra sự cố khoan khảo sát liên quan tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, gây ảnh hưởng đến hệ thống cống thoát nước tại khu vực trung tâm TP.HCM.