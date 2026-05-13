Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất làm 58 dự án cấp bách gần 300.000 tỉ đồng 13/05/2026 19:33

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính đề xuất danh mục 58 dự án cấp bách dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời kiến nghị nhiều cơ chế nhằm rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm của TP.

Trong số 58 dự án cấp bách được đề xuất, nhóm giao thông chiếm số lượng lớn nhất với 27 dự án. Đây đều là các công trình được đánh giá có tính cấp bách, tác động trực tiếp, giúp giảm áp lực giao thông nội đô. Các dự án này có tổng mức đầu tư gần 300.000 tỉ đồng.



Các dự án này tập trung kết nối vùng nổi bật như Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu cũ, trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài)....

Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp

Danh mục do Sở Xây dựng đề xuất tập trung chủ yếu vào nhóm giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị, xử lý nước thải và hạ tầng xã hội. Trong đó, nhiều dự án được xác định phải triển khai ngay để giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, kết nối vùng và áp lực hạ tầng đô thị. Đáng chú ý, danh mục còn có các dự án có nhiều công trình chiến lược với quy mô lớn, với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát và đề xuất dự án được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương, Thành ủy và UBND TP.HCM về mục tiêu đưa TP trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế - tài chính của khu vực.

Hiện nay nhiều dự án hiện không còn mang tính chất đầu tư thông thường mà đã trở thành yêu cầu cấp bách để tránh nguy cơ quá tải hạ tầng đô thị. Đơn cử như khu vực cửa ngõ phía Đông và cụm cảng Cát Lái; hàng loạt tuyến vành đai, cao tốc liên vùng chuẩn bị hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028.

Một số dự án có quy mô vốn lớn khác cũng được đưa vào danh mục như: Mở rộng đường Điện Biên Phủ; Nâng cấp trục Xô Viết Nghệ Tĩnh; kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt đến ranh tỉnh Tây Ninh; hoàn chỉnh nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3;...

Đặc biệt, dự án cầu đường Bình Tiên tiếp tục được đề xuất triển khai nhằm mở thêm trục giao thông kết nối trung tâm TP với khu Nam, giảm tải cho Quốc lộ 50, Nguyễn Hữu Thọ và các tuyến hiện hữu vốn đang quá tải.

Ngoài việc đề xuất danh mục dự án, Sở Xây dựng còn kiến nghị áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội để rút ngắn quy trình đầu tư.

Trong đó, nhiều dự án được đề xuất triển khai theo hình thức PPP hoặc cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thi công.

Ngoài nhóm giao thông, TP còn ưu tiên các dự án chống ngập, cải tạo kênh rạch, xử lý nước thải và chỉnh trang nhà ven sông nhằm cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị cho người dân.