Thành phố Đồng Nai yêu cầu khẩn trương bồi thường, tái định cư 5 dự án giao thông 06/05/2026 17:17

(PLO)- UBND TP Đồng Nai yêu cầu các dự án giải ngân công tác bồi thường, hỗ trợ với số tiền 5.000 tỉ đồng trước ngày 15-5.

Ngày 6-5, UBND TP Đồng Nai có văn bản gửi các đơn vị chức năng địa phương yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 5 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn TP.

Các dự án gồm: đường Vành đai 4 TP.HCM, Hương lộ 2, nâng cấp đường tỉnh 773, 769 và xây dựng đường tỉnh 770B.

Dự án đường Hương lộ 2. Ảnh: VH.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác xác nhận hoàn thành các hồ sơ gửi Trung tâm Phát triển Qũy đất các chi nhánh để hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ trình phê duyệt theo quy định đối với người dân có đất bị thu hồi tại các dự án trên.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tránh việc trả hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và công tác giải ngân trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ và giá đất bồi thường để người dân có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo tiến độ.

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đồng Nai là cơ quan thường trực theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo giải ngân hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ với số tiền 5.000 tỉ đồng trước ngày 15-5.