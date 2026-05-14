Chuyến bay chậm, hãng phải hoàn tiền vé và bồi thường tối đa 500.000 đồng cho khách 14/05/2026 11:35

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất mới siết trách nhiệm hãng bay, rút ngắn thời gian xử lý hoàn vé và bồi thường cho khách khi chuyến bay chậm kéo dài.

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định mới về vận tải hàng không với nhiều điểm đáng chú ý liên quan quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy.

Chậm 2 tiếng phải phát phiếu ăn uống

Theo dự thảo nghị định, chuyến bay được xem là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với giờ bay theo lịch.

Khi chuyến bay chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời cho hành khách, xin lỗi và nêu rõ lý do chậm chuyến. Đồng thời, hãng phải cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên màn hình thông tin tại sân bay với tần suất ít nhất 30 phút/lần.

Theo đề xuất mới, hành khách có thể được hoàn tiền ngay khi chuyến bay chậm từ 3 giờ.. Ảnh: V.LONG

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài việc thông báo, hãng phải phục vụ ăn uống hoặc phát phiếu thanh toán (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng cũng phải xem xét đổi giờ bay theo yêu cầu của khách và miễn các loại phụ phí chuyển đổi nếu có.

Đáng chú ý, với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác.

Trong khi đó, chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên thì ngoài hoàn vé, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách.

Nếu chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ, hãng hàng không còn phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc phương án thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.

So với quy định hiện hành, dự thảo mới đã rút ngắn đáng kể mốc thời gian phát sinh trách nhiệm của hãng hàng không.

Hiện nay, hãng chỉ phải phục vụ nước uống khi chuyến bay chậm từ 2 giờ và phục vụ ăn khi chậm từ 3 giờ. Việc hoàn vé chỉ áp dụng khi chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên.

Tuy nhiên, theo đề xuất mới, hành khách có thể được hoàn tiền ngay khi chuyến bay chậm từ 3 giờ.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định xử lý trường hợp hãng thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn hơn từ 4 giờ so với giờ ghi trên vé.

Theo đó, hãng phải thực hiện hoàn vé, đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác cho khách trong vòng 72 giờ tính từ giờ khởi hành ghi trên vé.

Cơ quan soạn thảo cho biết quy định này nhằm hạn chế tình trạng kéo dài việc hoàn vé hoặc đổi chuyến gây bức xúc cho hành khách như thời gian qua.

Hoàn vé bằng tiền mặt tối đa 21 ngày

Song song với dự thảo nghị định trên, Cục Hàng không cũng đang tham mưu Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy định về vận tải hàng không.

Theo dự thảo thông tư, khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch bay, hãng hàng không phải hoàn tiền vé cho hành khách theo đúng hình thức thanh toán lúc mua vé hoặc hình thức khác nếu có thỏa thuận.

Thời hạn hoàn vé được đề xuất như sau: Hoàn bằng tiền mặt tối đa 21 ngày, hoàn bằng voucher tối đa 7 ngày, hoàn qua thẻ tín dụng tối đa 45 ngày, hoàn qua hệ thống đại lý tối đa 60 ngày.

Thời hạn này được tính từ thời điểm hành khách gửi yêu cầu hoàn vé.

Mức bồi thường không hoàn lại đối với chuyến bay nội địa và quốc tế.

Dự thảo cũng quy định trường hợp chuyến bay bị chậm trên 4 giờ rồi sau đó hủy chuyến thì hãng chỉ phải thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại một lần.

Hành khách có thể nhận bồi thường bằng tiền hoặc điểm thưởng.

Theo đề xuất, hãng hàng không có thể bồi thường cho hành khách bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc qua trung gian thanh toán, vé miễn cước, voucher hoặc chứng từ bồi hoàn để sử dụng dịch vụ của hãng, điểm thưởng.

Tuy nhiên, việc nhận voucher, vé miễn cước hay điểm thưởng phải được hành khách đồng ý.

Về quy trình bồi thường, trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến thực hiện chuyến bay, hành khách phải gửi yêu cầu bồi thường đến hãng hàng không tại sân bay, văn phòng vé hoặc qua môi trường điện tử.

Sau khi nhận đề nghị, trong thời hạn 30 ngày, hãng phải thực hiện bồi thường nếu hành khách đủ điều kiện. Nếu từ chối bồi thường, hãng phải thông báo rõ lý do cho khách.