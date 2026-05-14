Xe khách 29 chỗ, ô tô chở hàng...có thể bị cấm vào nội đô TP.HCM vào một số khung giờ 14/05/2026 09:24

(PLO)- Dự thảo đề xuất cấm ô tô khách trên 29 chỗ vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ, song vẫn cho phép hoạt động trên một số tuyến đặc thù kết nối bến xe liên tỉnh như Kinh Dương Vương, quốc lộ 13.

Sở Xây dựng TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo về Quyết định ban hành quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn TP.

Theo đó, nội dung dự thảo quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn TP.HCM. Đó là các loại ô tô chở hàng, chuyên dùng, đầu kéo, kéo móc; ô tô khách, bao gồm: ô tô khách giường nằm, ô tô khách từ 29 chỗ trở lên; Xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ; Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Khu vực hạn chế phương tiện lưu thông là các tuyến đường vành đai. Cụ thể, từ ngày 1-1-2028, tuyến đường vành đai hạn chế phương tiện lưu thông được điều chỉnh bao gồm:

Đường Đỗ Mười (các phường Linh Xuân, Đông Hòa, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây);

Đường Lê Đức Anh (các phường Đông Hưng Thuận, xã Bà Điểm, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo, An Lạc);

Đường Lê Khả Phiêu (phường An Lạc, xã Tân Nhựt, Bình Chánh)

Đường Nguyễn Văn Linh (các xã Bình Chánh, Bình Hưng; các phường Bình Đông, Tân Hưng, Tân Mỹ),

Đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn) (phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận), cầu Phú Mỹ,

Đường Võ Chí Công (phường Cát Lái); đường Đồng Văn Cống; cầu Phú Hữu, đường D2 (phường Tăng Nhơn Phú), đường D1 (phường Tăng Nhơn Phú), Xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười.

Dự thảo quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn TP bổ sung thêm loại hình xe khách áp dụng và thời gian hạn chế dài hơn đối với xe chở hàng. Ảnh: TN

Tuỳ vào từng loại hình xe mà TP.HCM dự kiến cấm theo khung giờ và các cung đường khác nhau.

So với quy định hiện hành, dự thảo mới hạ ngưỡng kiểm soát từ 2,5 tấn xuống một tấn, đồng nghĩa nhiều phương tiện vận tải sẽ bị siết hoạt động hơn.

Các phương tiện vẫn được chạy trên hành lang vành đai nhưng bị hạn chế khi đi vào khu vực bên trong theo khung giờ quy định, trừ một số trường hợp đặc biệt như xe phục vụ điện, nước, y tế, sửa chữa hạ tầng, bưu chính.

Dự thảo cũng đề xuất cấm ô tô khách trên 29 chỗ vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ, song vẫn cho phép hoạt động trên một số tuyến đặc thù kết nối bến xe liên tỉnh như Kinh Dương Vương, quốc lộ 13; ô tô chở hàng, xe chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc có trọng tải đến một tấn bị cấm vào nội đô trong hai khung giờ cao điểm 6h-9h và 16h-20h. Với xe trên một tấn, thời gian hạn chế kéo dài từ 6h đến 22h.

Xe ba bánh, xe thô sơ cũng bị đề xuất cấm vào nội đô, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Trong khi đó, các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, cứu hỏa, công an, cứu hộ, xe tang và một số dòng pickup, xe van tải nhẹ dưới 950 kg không thuộc diện điều chỉnh.

Dự thảo cũng nêu Công an thành phố quy định đối với loại hình xe xích lô chỉ được lưu thông khi có đăng ký, gắn biển kiểm soát, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chỉ được hoạt động ở các tuyến phố được phép lưu thông, ngoài giờ cao điểm và phục vụ du lịch theo quy định.