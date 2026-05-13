TP.HCM - Singapore hợp tác công đoàn, hướng đến mô hình trợ lý ảo AI 13/05/2026 19:17

Ngày 13-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) nhằm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn.

Ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký Công đoàn quốc gia Singapore (bên phải) tặng quà lưu niệm đại diện LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Hai bên tập trung trao đổi về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có mô hình trợ lý ảo AI, nhằm hiện đại hóa phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, hai bên thảo luận các giải pháp gắn kết lao động trẻ, nâng cao kỹ năng thích ứng trước biến động của thị trường lao động.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, hướng đến xây dựng cộng đồng lao động hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác công đoàn giữa hai nước.

Theo ông Nhân, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM vận hành mô hình “siêu đô thị quốc tế” với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và gần 8 triệu lao động, trong đó lao động phi chính thức chiếm khoảng 30%. Hiện các cấp công đoàn TP quản lý hơn 23.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với trên 2,4 triệu đoàn viên.

Trước quy mô lớn về lực lượng lao động, các cấp công đoàn TP đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công đoàn TP cũng đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động; duy trì hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động.

Đáng chú ý, Công đoàn TP đã ký kết hợp tác với các đơn vị xây dựng hơn 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 15.000 tỉ đồng từ nguồn doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Đối với lao động phi chính thức, nhất là lao động nhập cư, công đoàn phối hợp với chính quyền vận động tham gia tổ chức công đoàn; triển khai các hoạt động hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chăm lo thiết thực cho người lao động.

Ông Phạm Trọng Nhân kỳ vọng thông qua buổi làm việc, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đúc kết thêm thực tiễn trong tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Về phía Singapore, ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký NTUC, bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của LĐLĐ TP.HCM, đồng thời đánh giá cao cơ hội được trao đổi trực tiếp với một trong những tổ chức công đoàn lớn của Việt Nam.

Theo ông Patrick Tay, Việt Nam là một trong những nền kinh tế Đông Nam Á có tốc độ chuyển đổi nhanh, đòi hỏi người lao động liên tục học tập, nâng cao kỹ năng và thích nghi với những vị trí việc làm mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng quan trọng.

Ông cũng chia sẻ Singapore đã trải qua quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang kinh tế tri thức và hiện đang đối mặt với nhiều thách thức như già hóa dân số, tăng trưởng lao động chậm và sự phát triển nhanh của AI.

Theo ông Patrick Tay, mô hình hợp tác ba bên giữa công đoàn, Chính phủ và người sử dụng lao động là nền tảng quan trọng giúp Singapore xây dựng chính sách hiệu quả, vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa bảo đảm quyền lợi người lao động.