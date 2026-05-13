Công an xác minh clip người phụ nữ dùng cào phơi lúa ngăn xe tải 13/05/2026 16:37

(PLO)- Người phụ nữ phơi lúa trên đường dùng cào ngăn xe tải với lập luận "chúng tôi bỏ tiền thảm mặt đường".

Ngày 15-5, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi cảnh một xe tải đi vào đường bê tông có lúa người dân đang phơi trên đường thì bị người phụ nữ dùng cào lúa ngăn cản.

Người phụ nữ đưa chiếc cào phơi lúa trước xe tải. Ảnh cắt từ video

Tài xế thấy người phụ nữ đưa dụng cụ lên liền nói thách thức “bác đập đi…”. Người phụ nữ đưa dụng cụ vào trong cabin xe tải… Tài xế nói lớn “người dân ra chẹn đàng (ngăn đường) thì người phụ nữ trả lời “đường chúng tôi bỏ tiền ra đổ". Sau khi người phụ nữ rời đi thì tài xế nói lớn “tôi sẽ đưa lên mạng xã hội để công an gọi bà lên”.

Clip tài xế ghi lại vụ việc.

Chiều 15-5, Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến hành vi phơi lúa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã đã khẩn trương cử cán bộ xuống địa bàn xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, người phụ nữ xuất hiện trong video là bà TTQ (trú tại thôn 10, xã Can Lộc). Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà Q thừa nhận các hành vi như nội dung video phản ánh.

Công an vào cuộc và yêu cầu gia đình không phơi lúa trên đường.

Công an xã Can Lộc cũng đã tiến hành làm việc với lái xe liên quan trong vụ việc. Qua đó, công an xác định người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng về tài sản.

Hiện Công an xã Can Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn.

Theo Công an xã Can Lộc, thời gian qua công an xã đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện các hành vi phơi lúa, tập kết vật dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng mỹ quan, trật tự công cộng.